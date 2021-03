"Peugeot 208 : prix, électrique... Toutes les infos"

NOUVELLE PEUGEOT 208. En version électrique ou en thermique, la dernière Peugeot 208 est l'une des voitures les plus vendues du marché depuis sa sortie fin 2019. Voici tout ce qu'il faut savoir.

[Mis à jour le 30 mars 2021 à 14h30] La Peugeot 208, en version électrique ou en thermique, est toujours l'une des voitures les plus vendues sur le marché français, mais également en Europe. Selon les derniers chiffres, la petite citadine de Peugeot est la voiture la plus vendue sur le continent lors des deux premiers mois de l'année 2021. Une bonne nouvelle pour la marque qui a lancé un changement d'identité il y a quelques semaines afin de s'exporter un peu plus à l'international.

C'est durant un essai de deux jours, au début du mois d'octobre 2019, que nous avons pu tester cette nouvelle Peugeot 208. Sur les routes de la région de Comporta, au Portugal, Peugeot nous a invités à essayer plusieurs déclinaisons de la seconde génération de sa citadine. Au programme : les motorisations essence 75 et 130 chevaux, la version diesel BlueHDi de 100 chevaux, ainsi que la fameuse Peugeot e-208 électrique de 136 chevaux, dotée de l'exclusive finition GT. Alors, que vaut cette nouvelle génération de la Peugeot 208 ? Retrouvez notre avis en cliquant sur l'image ci-dessus.

Peugeot révolutionne sa 208 ! La citadine est en effet basée sur la nouvelle plateforme CMP du groupe PSA Peugeot Citroën (aussi appelée e-CMP pour la version électrique), et adopte un design complètement inédit. La voiture a été présentée lors du Salon de Genève au mois de mars 2019. Quelles sont les nouveautés introduites par Peugeot sur ce modèle ? Quels sont ses équipements inédits ? Voici les informations principales qu'il faut retenir à propos de cette nouvelle mouture de la Peugeot 208 :

La voiture passe la barre des 4 mètres de longueur. Une première dans l'histoire des citadines de la marque ! La 208 suit donc l'évolution du marché avec cet agrandissement. Aucune version 3 portes ne sera commercialisée, et cette nouvelle Peugeot 208 sera uniquement proposée en carrosserie 5 portes.

Peugeot a doté sa nouvelle 208 d'équipements high-tech, avec un combiné d'instrumentation numérique tête haute en 3D holographique, un écran tactile sur sa planche de bord (3 tailles différentes de 5 à 10 pouces selon la finition), ou encore un petit volant sportif. La taille du coffre diminue de 20 litres par rapport à la précédente génération (265 litres pour la nouvelle 208).

La nouvelle Peugeot 208 est commercialisée en 2019. Son arrivée sur le marché automobile et dans les concessions Peugeot a lieu au mois d'octobre.

La Peugeot 208 de deuxième génération peut être configurée avec différentes motorisations. Elle est principalement vendue avec des moteurs essence. Peugeot mise en effet sur trois déclinaisons de son moteur essence PureTech. En diesel, un seul moteur est proposé sur la nouvelle Peugeot 208. A noter que tous ces moteurs respectent les normes européennes Euro 6.d pour les essences et Euro 6.d-temp pour les diesel, d'après Peugeot. Enfin, une version électrique sera aussi proposée en 2020. Voici le détail des motorisations de la nouvelle Peugeot 208 ci-dessous :

En essence, la nouvelle Peugeot 208 est équipée du moteur 1.2L PureTech. Ce moteur essence est proposé en 75 chevaux sur les modèles d'entrée de gamme de la nouvelle 208 'avec boîte de vitesse manuelle BVM à 5 rapports), et en 100 ou 130 chevaux sur les autres modèles. Ces motorisations plus puissantes peuvent être équipées d'une boîte automatique EAT8. La boîte manuelle à 6 vitesses BVM6 n'est proposée que sur la Peugeot 208 essence 100 chevaux.

En diesel, la nouvelle Peugeot 208 est donc uniquement commercialisée avec le BlueHDi 1.5L, qui développe une puissance de 100 chevaux pour 250 Nm de couple à 1750 tours/minute. Cette nouvelle 208 diesel est équipée du système Stop and Start et de la boîte manuelle BVM6.

La version électrique, appelée Peugeot e-208, bénéficie d'une autonomie de 340 kilomètres (selon le cycle WLTP) avec une batterie de 50 kWh. La puissance sera de 136 chevaux en mode Sport. Le couple disponible dès 0 km/h sera de 260 Nm. Cette Peugeot e-208 pourra abattre le 0 à 100 km/h en 8,1 secondes, et le 0 à 50 km/h en 2,8 secondes ! A noter que cette version électrique sera plus lourde, avec 1455 kilos sur la balance. La recharge complète durera 16h sur une prise domestique classique, 5h15 avec une Wall Box en triphasé 11 kW, et 8h avec une Wall Box en monophasé 7,4 kW. Sur une borne publique de rechareg rapide 100 kW, 80% de la charge pourra être récupéré en 30 minutes, d'après Peugeot.

La nouvelle Peugeot 208 sera commercialisée avec cinq niveaux de finitions. On retrouvera ainsi la nouvelle 208 avec la finition Like d'entrée de gamme, puis avec les finitions Active, Allure, GT Line et enfin GT pour le haut de gamme. Cette dernière finition GT sera uniquement disponible avec la version électrique Peugeot e-208. Elle ajoutera des jantes de 17 pouces spécifiques, et un garnissage en Alcantara gris Gréval à bord. Elle partagera également des spécificités avec la finition GT Line, qui pourra quant à elle être configurée avec tous les modèles de Peugeot 208. De nombreuses aides à la conduite seront également disponibles de série ou en option sur la nouvelle Peugeot 208. Voici la liste des aides à la conduite de la nouvelle 208 :

Full Park Assist

conduite semi-autonome de niveau 2 avec le régulateur de vitesse adaptatif et l'aide au maintien dans la position dans la voie de circulation

alerte d'attention conducteur

freinage automatique d'urgence avec détection des piétons et cyclistes jusqu'à 140 km/h

alerte active de franchissement de ligne, ou encore de l'alerte de risque de collision

commutation auto des feux de route, reconnaissance étendue des panneaux

surveillance d'angle mort

frein de stationnement électrique

A noter que cette nouvelle Peugeot 208 a reçu la note de 4 étoile sur 5 au test de sécurité Euro NCAP. La voiture a reçu la note de 91% concernant la protection des adultes à bord, et 86% pour celle des enfants. C'est sur la sécurité des usagers vulnérables (les piétons, entre autres) à l'extérieur du véhicule que la 208 déçoit. La voiture a en effet reçu la note de 56% au test Euro NCAP sur ce point. Elle a reçu la note de 23,2 sur 36 concernant la protection des piétons. Les équipements de sécurité et autres aides à la conduite de la 208 ont quant à eux reçu la note de 71%.

La nouvelle Peugeot 208 a été officiellement présentée sur le stand du Lion au Salon de Genève. 208 GT Line, 208 Allure, 208 GT et même la 208 électrique (officiellement appelée "Peugeot e-208") étaient présentes. Peugeot frappe fort avec cette nouvelle 208 qui mise avant tout sur un design séduisant et sportif. Feux à griffes à l'avant comme à l'arrière, crocs de chaque côté du bouclier, nom de la voiture sur le capot, ligne sportive : la 208 de nouvelle génération change du tout au tout et adopte un design inédit. Design, intérieur, habitabilité, technologie avec l'i-Cockpit, rangements, finition : la nouvelle Peugeot 208 est à découvrir sous tous les angles avec notre dossier photo !

La Peugeot 208 opère une belle montée en gamme, et voit logiquement ses prix grimper par rapport à la précédente génération. La grille des prix publiée quelques jours avant la sortie de l'auto montre que la version de base est vendue à partir de 15 500 euros. Attention : pour obtenir une 208 bien équipée et aussi séduisante que celles que nous avons pu essayer, il faudra débourser au minimum 20 000 euros selon nous, afin d'avoir au moins la finition Allure, dotée d'équipements plus poussés et d'une finition de meilleure qualité.

Les acheteurs prêts à mettre le prix se tourneront quant à eux vers la Peugeot 208 proposée en GT Line, au tarif de 21 500 euros minimum avec le moteur essence de 75 chevaux. Avec le moteur essence PureTech de 130 chevaux, il faudra débourser 26 300 euros. Enfin, la version électrique Peugeot e-208 est quant à elle proposée à partir de 32 100 euros, et atteint 37 150 euros avec la finition GT, uniquement disponible sur ce modèle. Un tarif duquel il faut déduire les 6 000 euros de bonus écologique dont les acheteurs de véhicules électriques peuvent profiter. Retrouvez ci-dessous la grille complète des prix de cette nouvelle Peugeot 208 :

Finition / Moteur 1.2L PureTech 75 BVM5 1.2L PureTech 100 1.2L PureTech 130 EAT8 1.5L BlueHDi 100 BVM6 e-208 Peugeot 208 Like 15 500 euros - - 18 000 euros - Peugeot 208 Active 17 500 euros 18 700 euros en BVM6 (20 400 euros en EAT8) 22 300 euros 20 000 euros 32 100 euros Peugeot 208 Allure 19 200 euros 20 400 euros en BVM6 (22 100 euros en EAT8) 24 000 euros 21 700 euros 33 300 euros Peugeot 208 GT Line 21 500 euros 22 700 euros en BVM6 (24 400 euros en EAT8) 26 300 euros 24 000 euros 35 600 euros Peugeot 208 GT - - - - 37 150 euros

La Peugeot 208 est également disponible en leasing à partir de 129 euros par mois, toujours avec un premier loyer de 2 400 euros. L'entretien est offert dans cette offre de LLD qui s'étale sur 49 mois. La version électrique de la Peugeot 208 est quant à elle disponible à partir de 199 euros par mois, entretien compris, avec un premier loyer de 1 990 euros (après déduction du bonus écologique et d'une prime à la conversion de 2 500 euros). L'offre nécessite de s'engager sur 49 mois.

La nouvelle Peugeot 208 est commercialisée depuis le 6 octobre 2019 dans les concessions du réseau de la marque au Lion. Les premières livraisons aux clients ne devraient plus trop tarder maintenant, puisque le constructeur français avait annoncé il y a quelques semaines qu'elles étaient prévues "pour la fin du mois de novembre" selon nos confrères de L'Argus. La Peugeot e-208 électrique devrait quant à elle être livrée aux premiers clients à la fin du mois de janvier 2020. Encore quelques semaines de patience, donc ! A noter qu'il est également possible d'essayer la nouvelle 208 dans les concessions du réseau Peugeot, pour les acheteurs encore indécis.

La nouvelle Peugeot 208 va donc se mesurer à la Renault Clio 5. Pour rappel, la Clio domine le marché depuis plusieurs années, et Renault compte bien conserver sa place de leader avec la cinquième mouture de sa citadine. Alors, la 208 arrivera-t-elle à lui prendre le titre de voiture la plus vendue en France ? Linternaute.com a dressé un premier comparatif entre les deux modèles phares de cette année 2019. Design extérieur, habitacle, tableau de bord, poste de conduite, équipements, aides à la conduite, ergonomie, écran tactile, rangements, prix : nous avons passé chacune de leurs caractéristiques en revue pour comparer la nouvelle Peugeot 208 et la Renault Clio 5. Le match Peugeot 208 contre Renault Clio 5 en images est à retrouver ci-dessus ! A noter que ces deux modèles font tous les deux partie des 35 finalistes de l'élection de la voiture de l'année 2020, dont le résultat sera communiqué à l'ouverture du Salon de Genève, en mars 2020.

La version sportive de la 208, la fameuse GTi, ne devrait a priori pas être renouvelée sur ce modèle, nouvelles règles d'émissions polluantes obligent... A moins que Peugeot ne lance une version électrisée plus puissante que sa e-208 dotée de l'équivalent de 136 chevaux. A noter que plutôt que le sigle GTi, cette version pourrait plutôt adopter le suffixe PSE, pour Peugeot Sport Engineered.