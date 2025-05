Grosse surprise chez Renault : les premières photos du 4x4 qui sera à Roland-Garros sont déjà sorties

Renault crée la surprise ! Un tout nouveau 4x4 électrique inspiré de la légendaire Renault 4 sera présent à Roland-Garros et de premières infos et photos sont déjà disponibles.

Renault est partenaire du tournoi de tennis de Roland-Garros et s'affiche en grand dans les tribunes mais aussi dans les allées du tournoi parisien qui débutera dans quelques jours. La marque présentera au public plusieurs modèles dont sa dernière création sportive la R5 Turbo 3E, une version électrique survitaminée de sa R5 électrique et hommage à la R5 Turbo des années 80. Mais une surprise de taille attend les spectateurs, avec un tout nouveau 4x4 via la présentation d'un modèle Savane, inspiré de la nouvelle R4 électrique.

Ce show-car tout droit sorti de l'imagination des designers de Renault entend faire revivre l'esprit d'aventure insufflé là-aussi par un modèle du passé. C'est la tendance chez Renault avec les sorties des R5, R4 et prochainement Twingo électrique. Cette fois, c'est un hommage à la Renault 4 Savane des années 60.

Evidemment, le nouveau modèle se base sur la nouvelle Renault 4 E-Tech électrique. Pour transformer la R4, Renault a installé une transmission intégrale active en permanence permise par l'ajout d'un second moteur électrique sur l'essieu arrière. De quoi s'aventurer sans peine sur les terrains les plus accidentés.

Son look affiche d'ailleurs un savant mélange de robustesse et de modernité. La garde au sol est rehaussée de 15 mm par rapport à une Renault 4 électrique classique. Les voies sont élargies et les pneumatiques adaptés. La Savane adopte des pneus Goodyear UltraGrip Performance+ en 225/55 montés sur des jantes spécifiques de 18 pouces.

Coté look, Renault a ajouté une teinte de carrosserie spécifique "Vert Jade", associée à des éléments Noir Brillant comme sur les boucliers et les passages de roue. À l'intérieur, les sièges et la planche de bord sont habillés d'un tissu Brun Profond avec une surpiqûre qui court jusqu'aux panneaux de porte. De petites touches donnent de l'originalité au modèle comme le motif matelassé en forme de 4 sur les dossiers ou le logo "4Savane" rétroéclairé.

Selon Sandeep Bhambra, directeur design avancé et Concept-Cars chez Renault, ce show-car "pousse le côté aventurier de Renault 4 E-Tech electric au maximum" tout en y ajoutant "un esprit chic digne des gentlemen explorateurs avides de voyages sans limite". Tout un programme...

Les spectateurs de Roland-Garros auront le privilège de découvrir en avant-première mondiale ce concept-car baroudeur, exposé sur le stand Renault aux côtés d'autres modèles emblématiques comme la Renault 5 Turbo 3E et la série spéciale Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros. Reste à savoir si, comme pour ses dernières créations de concept, la Savane passera le cap de la production de série... La marque au losange guettera sans doute la réaction du public.