Avez-vous pensé à cocher cette case des impôts ? Elle permet d'économiser 70€

Il s'agit de l'un des oublis les plus fréquents sur la déclaration de revenus selon le fisc.

C'est la dernière ligne droite pour "faire ses impôts". Pour environ 10 millions de Français -ceux des départements 1 à 19, les résidents à l'étranger et les déclarant en papier de tout département-, ce sera bientôt trop tard. Il est encore temps de s'en préoccuper ou, pour ceux qui ont déjà effectué la démarche, de vérifier si tout a été correctement rempli. Car ce n'est pas toujours le cas et mieux vaut jeter un dernier coup d'œil à son formulaire pour éviter de payer trop d'impôts.

D'autant que le fisc alerte : beaucoup de contribuables oublient souvent de remplir une case alors qu'elle leur permet pourtant de diminuer le montant à régler. Une étourderie ou une méconnaissance qui prive les têtes en l'air de 70 euros de réduction d'impôt en moyenne. Même si cela lui est bénéfique, le Trésor public reconnaît qu'il s'agit de l'une des erreurs les plus courantes des ménages.

Lorsque l'on remplit sa déclaration de revenus, voir apparaître les dizaines et dizaines de lignes et de cases, leurs intitulés parfois difficilement compréhensibles ainsi que leurs numéros peut effrayer. Au point, pour certains, de passer vite à la page suivante et de zapper certaines parties. C'est notamment le cas de nombreux parents qui omettent de compléter une ligne pourtant facile à remplir et qui ne demande aucun justificatif.

Il s'agit de la case 7EA, 7EC ou 7EF. Cela dépend de votre enfant. En effet, il s'agit ici de la réduction d'impôt pour frais de scolarité. Tout contribuable ayant son enfant au collège (7EA), au lycée (7Ec) ou en études supérieures (7EF) doit l'indiquer dans l'un de ces emplacements. Cela permet de retirer 61€, 153€ ou 183€ de votre facture finale, selon le niveau d'études de votre progéniture. Jusqu'à ses 25 ans, s'il est toujours rattaché à votre foyer fiscal, vous pouvez compléter cette case.

Attention toutefois : pour que la réduction s'applique, l'enfant devait toujours être scolarisé au 31 décembre 2024. S'il a arrêté ses études fin juin 2024 par exemple, la ligne ne peut pas être complétée. Par ailleurs, les enfants en apprentissage, en congé formation ou en contrat d'études avec leur employeur ne permettent pas d'obtenir la réduction d'impôt.

Selon les dernières données de la Direction générale des Finances publiques, 3 132 598 ménages ont bénéficié de cette réduction d'impôt. Elle a coûté 218 millions d'euros à l'Etat en 2024, permettant ainsi, en moyenne, de faire faire une économie de 69,59€ par foyer. Créé en 1992, ce dispositif , est censé permettre d'amortir une partie des frais de scolarité des enfants. Son barème n'a toutefois jamais été revalorisé. Il a simplement été revu en 2002 pour le passage du franc à l'euro.