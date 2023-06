Une quatrième lumière sur les feux de circulation - pourquoi rajouter une lumière blanche peut fluidifier le trafic

Cette lumière énigmatique suscite des interrogations et provoque une frénésie de spéculations sur son but et sa signification.

Imaginez-vous conduisant paisiblement dans les rues de votre ville quand, tout à coup, quelque chose d'inhabituel attire votre attention : un feu tricolore avec une quatrième lumière brillante et une couleur totalement inconnue !

La North Carolina State University mène en effet des expériences pour évaluer l'efficacité des feux tricolores à quatre couleurs : vert, jaune, rouge et maintenant, blanc. Les trois premières couleurs conservent leurs significations traditionnelles, tandis que la couleur blanche indique aux conducteurs de "suivre le véhicule de devant", afin de minimiser les retards de trafic. Vous êtes un peu perdu ? On vous explique cette nouvelle fonctionnalité.

Tout commence avec les voitures électriques en conduite automatique, aussi appelées véhicules autonomes. Ce sont essentiellement des ordinateurs motorisés qui peuvent se coordonner entre eux. Ainsi ils n'ont pas besoin de feu tricolore, chaque véhicule autonome "parle" avec les autres qui l'entourent pour que chacun puisse passer à un croisement. La lumière blanche serait destinée aux véhicules conduits par un humain et leur signalerait que les véhicules autonomes au croisement coordonnent leurs mouvements pour optimiser le flux de trafic et que, pour gagner du temps, il serait plus efficace pour eux de suivre ces véhicules. Comment ce système va-t-il fonctionner ?

Les règles sont claires : les véhicules autonomes communiqueraient entre eux et avec les feux tricolores aux intersections, dans une certaine limite. Cela leur permettrait de coordonner le flux de trafic de manière plus efficace et intelligente, améliorant le flux de trafic sur les routes avec plus de véhicules et conseillant sur les vitesses idéales.

Tout conducteur humain dans la zone qui suit le véhicule devant lui sera informé par la lumière blanche : ARRÊTEZ-vous si elle s'éteint, CONTINUEZ si elle reste allumée. Lorsque le nombre de véhicules autonomes à une intersection tombe en dessous d'une certaine limite, les feux tricolores reviendront à l'option normale de rouge, jaune et vert.

Quels seraient les avantages de la quatrième couleur sur les feux tricolores ?