On voit ça tous les jours sur les passages piétons, c'est pourtant une infraction et le montant de l'amende est surprenant

Cette infraction très courante sur les passages piétons donne lieu à une amende d'un montant assez extraordinaire.

Sur les passages piétons, il y a ceux qui attendent de ne plus voir aucune voiture pour traverser et il y a ceux, plus pressés, qui profitent du moindre répit pour s'engager. Il y a aussi les automobilistes qui s'arrêtent pour laisser passer les piétons – recueillant parfois un petit geste amical en retour - et ceux qui continuent de rouler comme si les bandes blanches posées au sol n'avaient jamais existé. Ces bandes horizontales habillent pourtant les routes françaises depuis les années 1970, après avoir succédé aux clous, d'où l'ancienne appellation de passages cloutés. Sur ces passages, le plus souvent situés à des carrefours ou en sortie de ronds-points, les automobilistes ont obligation de laisser la priorité aux piétons, obligation loin d'être toujours respectée on vous l'accorde.

Ne pas céder le passage à un piéton peut pourtant coûter très cher dans le cas où ce dernier s'est déjà engagé sur la chaussée. L'infraction est passible d'un retrait de 6 points sur le permis de conduire et d'une amende de 135 euros. Le conducteur peut même être poursuivi pénalement en cas d'accident. Mais le piéton a-t-il toujours la priorité ? Non, car lui aussi peut être rattrapé par la patrouille. Aussi protégé soit-il par le Code de la route, le piéton a également des devoirs. Celui de ne pas traverser la rue lorsque le petit bonhomme du feu tricolore est rouge en est un. Et cela peu importe l'état de la circulation.

Pourtant, qui n'a jamais traversé une rue quand aucune voiture ne pointe à l'horizon ? La tentation est alors grande d'anticiper le passage au vert pour gagner un peu de temps. Et même si on ne le fait pas soi-même, des piétons qui traversent au rouge on en voit tous les jours. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais il s'agit d'une infraction punie par la loi. Les forces de l'ordre ont en effet la possibilité de verbaliser un passant qui traverse la rue lorsque ce n'est pas son tour. Le montant de l'amende encourue par le fautif est par ailleurs assez surprenant. Très loin des 135 euros demandés à l'automobiliste qui ne céderait pas le passage, le piéton rebelle risque une contravention de... 4 euros. Et attention s'il ne paie pas dans les temps, la contravention peut monter jusqu'à 7 euros !

Pour les automobilistes, il est toutefois important de savoir que leur responsabilité peut quand même être engagée en cas de collision sur un passage piéton avec un passant qui a traversé au rouge. En effet, comme le stipule le Code de la route, le conducteur doit rester maître de son véhicule en toutes circonstances. Il peut donc être poursuivi sur le plan pénal si l'accident a causé des dommages corporels au piéton, bien que n'étant pas à l'origine de l'accrochage.