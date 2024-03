Gagner de l'argent en conduisant bien, c'est possible grâce à ce petit boîtier facile à installer

Une nouvelle technologie permet à des automobilistes de gagner de l'argent s'ils adoptent une conduite plus responsable.

Imaginez si demain, les professionnels du transport routier (chauffeurs de poids lourds, de car, de bus, de taxi, livreurs…) ou les adeptes du covoiturage payant n'étaient plus les seuls à gagner de l'argent pour chaque trajet effectué ? Augmenter son pouvoir d'achat rien qu'en conduisant son véhicule, l'idée peut paraître saugrenue mais elle fait pourtant son petit bonhomme de chemin. Depuis la fin du mois de février, une nouvelle technologie accompagne les trajets en voitures de plusieurs centaines de salariés dans le département du Nord. En échange d'une conduite plus responsable, ces usagers peuvent obtenir des récompenses en nature.

Comment ça marche ? Il suffit d'équiper sa voiture d'un petit boîtier qu'il faut ensuite simplement brancher et connecter à une application. Pas de panique si votre voiture ne date pas d'hier, tous les véhicules fabriqués après 1992 peuvent recevoir cette innovation pour le moins étonnante. Ce boîtier intelligent va analyser tous les trajets de l'automobiliste en surveillant sa conduite, notamment son respect des limitations de vitesse et sa consommation de carburant. Si vous vous posez la question, non, le but de cet appareil n'est pas de fliquer tous les faits et gestes de la personne derrière le volant, mais de la former à une conduite plus éco-responsable.

C'est en conduisant mieux, entendez par là en rejetant moins d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, que l'utilisateur a le plus à gagner. Car à chaque trajet il obtient une note sur 100. Les points se cumulent dans un porte-monnaie virtuel qui va ensuite permettre au conducteur de les échanger contre des bons de réduction dans des enseignes partenaires de son entreprise. Remises sur des places de cinéma, dans des restaurants locaux, chez certains marchands, l'employé gagne de l'argent si son bilan carbone est bon. Sans compter les économies de carburant qu'il réalise sur chaque trajet en adoptant une conduite plus souple.

Cette nouvelle pratique, vertueuse pour l'environnement et bénéfique à l'économie locale, a bien pris dans le département du Nord. D'autres entreprises pourraient bien se laisser convaincre de proposer ces petits boîtiers intelligents à leurs salariés et il ne serait pas étonnant de les voir prochainement se déployer un peu partout en France. Nul doute que le succès serait au rendez-vous.