Comment bien placer ses mains sur le volant ? Cette amende va surprendre de nombreux automobilistes

Il existe une façon de bien positionner ses mains sur le volant pour ne pas risquer une contravention.

Vous aussi, vous avez des souvenirs, proches ou lointains, de votre moniteur d'auto-école qui vous rappelait sans cesse où mettre ses mains sur le volant lors de vos premières heures de conduite ? La position des mains à 10h10, qui ne l'a pas entendu ? Il faut dire qu'elle est recommandée par les plus grands experts de l'automobile.

Les mains sont ainsi placées sur le volant comme si vous regardiez une horloge, avec la main gauche à la position 10 heures et la main droite à la position 10 minutes. Cette prise en mains permet un contrôle précis du volant tout en offrant une bonne amplitude de mouvements pour effectuer des virages et des manœuvres.

Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, de très nombreux automobilistes ne positionnent pas leurs mains sur le volant comme on le leur a appris. Est-ce grave ? Et surtout, est-ce que l'on risque quelque chose si l'on conduit un véhicule sans avoir les deux mains sur le volant ? A aucun moment le Code de la route n'impose la manière de tenir son volant. Que ce soit à deux mains, à une main ou même sans les mains. Pas de panique donc si vous croisez les forces de l'ordre sans respecter la fameuse position des mains à 10h10, ils n'ont aucun moyen de vous verbaliser. En revanche, certaines situations peuvent toutefois déboucher sur une amende.

L'article R.412-6 du Code de la route stipule en effet que "tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent." Évidemment, cela n'interdit pas de lâcher une main du volant pour boire de l'eau ou régler la climatisation, mais si vous tombez sur un policier ou un gendarme un peu trop zélé, un simple coude à la fenêtre peut suffire pour se faire interpeller, surtout en cas de conduite jugée dangereuse (mauvaise maîtrise de la trajectoire du véhicule). Une contravention est prévue à cet effet, de 2ème classe, ce qui correspond à une amende de 35 euros.

Il n'existe donc pas de loi universelle qui oblige spécifiquement les conducteurs à avoir les mains sur le volant à tout moment. Cependant, il est important de retenir que garder les mains sur le volant permet une meilleure réactivité en cas d'urgence et une meilleure maîtrise du véhicule en général. Les recommandations en matière de sécurité routière encouragent généralement les conducteurs à garder les deux mains sur le volant lorsque cela est possible, en particulier dans des situations de conduite nécessitant une attention accrue, telles que sur autoroute ou lors de virages serrés et plus dangereux.