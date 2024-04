Pourquoi les dentistes recommandent de ne pas se rincer la bouche après le brossage

Plusieurs experts conseillent de ne surtout pas se rincer les dents après le brossage, pour une raison bien particulière.

Se brosser les dents au moins deux fois par jour est recommandé par tous les experts dentaires. En revanche, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est la meilleure façon de terminer le brossage. Et de plus en plus de dentistes sont formels à ce sujet : il ne faut surtout pas se rincer la bouche ! Ce geste, pourtant indissociable du brossage de dents dans de nombreux foyers, aurait un effet délétère sur la protection de vos précieuses quenottes.

"Lorsque vous rincez, vous rincez essentiellement les ingrédients actifs du dentifrice que vous venez de mettre sur vos dents", explique par exemple Margherita Fontana, enseignante à la faculté de médecine dentaire de l'Université du Michigan dans les colonnes du Washington Post. La plaque dentaire est recouverte de certaines bactéries productrices d'acide qui, avec l'aide d'une alimentation riche en sucre et d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire, peuvent provoquer des caries. Or le fluor aide justement à prévenir les caries en protégeant les dents, principalement en aidant à remplacer les minéraux perdus par l'émail protecteur.

Sauter le rinçage après le brossage permettrait donc au fluor de rester plus longtemps actif sur les dents, leur offrant ainsi une protection supplémentaire. Un conseil prodigué notamment par Brittany Seymour, porte-parole de l'American Dental Association (ADA) et professeure agrégée à Harvard. Vous souhaitez quand même vous rincer la bouche ? Préférez une petite quantité d'eau, ou alors, retardez le rinçage d'une vingtaine de minutes assure la scientifique. Une autre option pour ceux qui souhaitent se rincer les dents après le brossage consiste à utiliser un bain de bouche contenant du fluor, ajoute Margherita Fontana.

Les experts dentaires affirment que la quantité de fluor qui resterait sur vos dents après le brossage est sans danger, même si les enfants doivent toujours être surveillés lors du brossage pour s'assurer qu'ils n'en avalent pas trop. Et qu'en est-il pour les tout petits ? Pour les moins de 3 ans, le brossage doit s'effectuer avec une noisette de dentifrice, pas plus gros que la "taille d'un grain de riz" selon l'Académie Américaine de Dentisterie Pédiatrique (AAPD). Pour ceux de 3 à 6 ans, une quantité de la taille d'un petit pois suffit.

Dentiste pédiatrique et président de l'AAPD, Scott Cashion conseille, lui, aux parents de leur faire "recracher" le dentifrice une fois les dents lavées, "mais d'essayer de ne pas le rincer". "Quand ils se couchent, s'il y a du fluor sur leurs dents, cela les aidera à se protéger toute la nuit", conclut-il. Si vraiment il vous manque quelque chose après le brossage de dents, sachez enfin que sauter le rinçage n'est pas essentiel si vous avez les dents saines. Cela concerne plutôt les personnes qui suivent un régime riche en sucre ou qui ont souvent des caries.