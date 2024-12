Même à l'arrêt, c'est interdit - Trop d'automobilistes l'ignorent et l'amende peut être salée

Même à l'arrêt, au feu rouge, sur une place de stationnement ou au drive, ce geste au volant est interdit et peut coûter cher.

Conduire une voiture requiert une attention constante, non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour celle des autres usagers de la route, automobilistes comme motards, cyclistes ou piétons. Pourtant, un détail échappe souvent à de nombreux conducteurs, surtout lorsque la voiture est à l'arrêt. Ralentissements ou embouteillages, feux rouges... Les motifs de distraction et de moindre attention à la route peuvent être nombreux. L'un d'entre eux vous expose à une lourde amende puisque le Code de la route prévoit un montant de 135 euros assorti de trois points en moins sur votre précieux permis de conduire.

Dans le cas d'un arrêt au feu rouge par exemple, un réflexe émerge très souvent dans nos habitacles. Se saisir de son téléphone portable, ne serait-ce que pour lire quelques secondes la dernière notification de message Whatsapp, le dernier SMS reçu, la story Instagram de ses amis est très tentant... C'est pourtant formellement interdit, même si votre véhicule est à l'arrêt, et ne présente a priori pas de risques pour les autres usagers.

Il est important de comprendre le détail de la loi. Le Code de la route français considère un véhicule comme étant "en circulation" même s'il est immobile lorsqu'il se trouve dans des situations telles que les embouteillages ou aux feux tricolores. Ne vous avisez pas de vous garer en double file ou même sur une place de stationnement en bonne et due forme. Même garé sur le bord de la route, vous vous exposerez à la même sanction si le moteur de votre véhicule est en marche. La législation est stricte : tout conducteur tenant son téléphone à la main dans de telles conditions va à l'encontre du Code de la route.

Pour utiliser son téléphone en toute légalité, il est indispensable que le véhicule soit non seulement à l'arrêt, mais aussi que son moteur soit éteint et qu'il soit stationné dans un endroit autorisé, tel qu'une place de parking ou un garage privé. Ces règles s'étendent même aux espaces privés ouverts au public, tels que les parkings de supermarchés ou les drive de restauration rapide. Ignorer cette règle coûtera tout aussi cher dans ces parkings : le conducteur pris la main dans le sac s'exposera là aussi à une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de trois points sur le permis de conduire.

Le Code de la route prévoit tout de même des exceptions pour des situations de force majeure, où l'usage du téléphone peut être justifié par une urgence absolue, comme une panne soudaine du véhicule. On ne vous conseillera pas pour autant d'imaginer faire le coup de la panne aux gendarmes ou policiers qui vous contrôleraient...