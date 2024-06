Cette vérification est indispensable avant de partir en vacances, l'oublier pourrait gâcher votre séjour

Si vous avez prévu de partir en vacances prochainement, pensez absolument à faire cette vérification avant de partir.

On se réjouit toujours de partir en vacances. Mais quelque fois, un voyage programmé de longue date peut tourner au cauchemar voire...ne pas tourner du tout ! On espère que cela ne vous rappellera pas de très mauvais souvenirs, mais il arrive tous les ans à certains voyageurs de rester cloués au sol parce qu'ils ont oublié de vérifier la validité de leur passeport avant de prendre l'avion ou alors qu'ils l'avaient fait trop tard pour pouvoir en refaire faire un autre dans les délais. Inutile de dire que le coup est dur à encaisser, surtout financièrement si le séjour (avion, hébergement, activités sur place…) n'a pas été correctement assuré.

Le passeport, voilà souvent ce qui nous vient en tête lorsque l'on pense aux choses à vérifier absolument avant de partir dans un pays étranger. Mais d'autres oublis peuvent être très embêtants, pas au point de ne pas partir mais suffisamment pour gâcher un petit peu la fête. Surtout si vous avez prévu de louer une voiture pour faire des visites, souvent le meilleur moyen pour se déplacer et ne pas dépendre des transports collectifs. Beaucoup de Français ne se soucient guère de la validité de leur permis de conduire en dehors de l'Hexagone, il est pourtant interdit de conduire dans de nombreux pays avec le simple petit bout de papier rose en poche.

En parcourant les sites des ambassades, on s'aperçoit qu'il existe un certain nombre de destinations pour lesquelles il faut effectuer des démarches administratives afin de conduire un véhicule sans se mettre hors la loi. Si vous souhaitez par exemple partir au Mexique, en Thaïlande, aux Philippines, en Équateur, au Laos ou au Sri Lanka, le simple permis de conduire français ne sera pas suffisant. En cas de contrôle de police, vous risquez a minima une amende, parfois élevée. Pour être en règle une fois assis derrière le volant, il faut justifier d'un permis de conduire international.

Rassurez-vous, il n'est pas question de passer un examen sur les routes du pays visité. Le PCI est un document officiel qui contient des traductions de votre permis de conduire national dans plusieurs langues. Il facilite la compréhension des autorités locales et est accepté dans plus de 150 pays dans le monde mais il doit toujours être présenté avec le permis de conduire national en cours de validité. Il est important de prendre en compte les délais de délivrance du permis international. Ils peuvent varier en fonction de la période de la demande – le traitement est souvent plus long avant l'été -, mais il faut quand même souvent compter plusieurs semaines avant de le recevoir.

Vous n'avez aucune raison de paniquer si vous avez prévu de visiter l'Espagne, l'Italie ou la Grèce en voiture cet été, tout comme les 24 autres états membres de l'Union européenne, puisque le permis de conduire national est suffisant pour y conduire légalement.

Nous vous recommandons toutefois de toujours vous renseigner un minimum sur les principales règles de conduite lorsque vous vous rendez à l'étranger. Elles peuvent varier d'un pays à l'autre, notamment au sujet des limitations de vitesse. Ce serait quand même ballot d'avoir un permis de conduire en règle mais de recevoir une amende parce que vous ignoriez par exemple que vous n'aviez pas le droit de rouler à plus de 120 kilomètres/heure sur autoroute (au lieu de 130 km/h en France)...