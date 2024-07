De plus en plus de vélos le font sur la route, cette nouvelle habitude agace les automobilistes

On voit de nombreux cyclistes emprunter ces rues comme si de rien n'était, ce qui a le don d'agacer les automobilistes.

La cohabitation entre les voitures et les vélos sur la route est souvent assez anarchique. Surtout depuis que les déplacements à bicyclette, principalement dans les grandes villes, sont devenus un moyen de transport comme un autre (mais moins polluant) et que les cyclistes ont envahi les rues. Si le Code de la route s'adapte petit à petit à la multiplication des deux roues dans l'espace public, il n'en demeure pas moins que les usagers de la route ne connaissent pas toujours les règles, ce qui peut déboucher sur certaines tensions entre les différents protagonistes.

Cela arrive lorsqu'un automobiliste voit arriver face à lui un cycliste dans une rue à sens unique. La première réaction est de se dire que la personne sur son vélo a enfreint la règle en ne respectant pas un panneau sens interdit. Le panneau rond sur fond rouge avec une bande horizontale blanche à l'intérieur est pourtant l'un des plus connus du Code de la route. Comment un cycliste bien intentionné pourrait-il ne pas le connaître et s'engouffrer dans la voie comme si de rien n'était ? Pour le conducteur d'une voiture, il s'agit sans doute d'un cycliste qui se croit au-dessus des lois et à qui il va falloir apprendre les règles de bonne conduite.

Et pourtant, dans la plupart des cas, les personnes à vélo ont le droit de prendre les sens interdits quand ils se trouvent dans les centres-villes. Dans les zones limitées à 30km/h, les rues à sens unique pour les véhicules motorisés sont généralement à double sens pour les cyclistes, sauf indication contraire. Cela signifie que les cyclistes peuvent circuler dans les deux sens, même si les véhicules motorisés ne le peuvent pas. Ces rues doivent toutefois obligatoirement être signalées par un panonceau "sauf vélos" (le dessin d'un vélo remplace le plus souvent le mot vélos) placé juste en dessous du panneau sens interdit. Comme il l'indique, le panonceau exclue les cyclistes de l'interdiction de prendre la rue dans ce sens de circulation.

Les cyclistes doivent néanmoins redoubler de vigilance lorsqu'ils prennent une rue en sens interdit car les automobilistes qui arrivent face à eux peuvent être surpris de leur présence dans une voie souvent assez étroite. Aussi, il existe des exceptions lorsque les autorités locales décident de ne pas autoriser le double sens des cyclistes pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, même dans une zone 30, les vélos n'ont pas le droit de rouler en sens interdit. Le panneau rond rouge avec la bande horizontale blanche est alors tout seul, sans le panonceau "sauf vélos". Et si le cycliste n'a pas fait suffisamment attention, il risque de se faire verbaliser et de devoir payer une amende de 135 euros.