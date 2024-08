Peut-on partir en vacances sans bien voir la route ? Voici ce que dit vraiment la loi

Peut-on avoir une amende si on part en vacances avec des objets qui cachent la visibilité de la lunette arrière de la voiture ?

Qui n'a jamais joué à Tetris dans son coffre avant de partir en vacances ? Avec les valises, les sacs à dos, la glacière, les jeux de plage, le parasol...il n'y a jamais assez de place ! Si bien que souvent la plage arrière sert aussi de rangement. On y dépose pêle-mêle des vestes, des casquettes, des jouets, des doudous et toutes sortes de petits objets faciles à caser. Si bien que la plupart du temps, au moment de partir, le conducteur ne voit plus du tout la route derrière lui au moment de jeter un petit coup d'œil dans son rétroviseur central.

Il est pourtant crucial pour la sécurité de voir ce qui se passe derrière son véhicule, que ce soit pour opérer un dépassement, pour anticiper les mouvements des véhicules qui nous suivent, pour adapter un freinage surtout s'il est soudain et évidemment pour effectuer des manœuvres. Et c'est donc souvent l'été, quand on part pour plusieurs centaines de kilomètres, pour rallier Biarritz depuis Paris ou Sète depuis Strasbourg, qu'il faut s'embarquer sur l'autoroute avec une lunette arrière complètement obstruée. C'est évidemment dangereux, mais est-ce punissable par la loi ?

© 123RF

Aussi surprenant que cela puisse l'être, conduire un véhicule dont la vitre arrière est partiellement ou complètement encombrée n'est pas une infraction au Code de la route. A une condition néanmoins, celle de posséder obligatoirement des rétroviseurs extérieurs à droite comme à gauche, pour pouvoir quand même avoir une vision sur ce qui se passe derrière, comme lorsque l'on conduit un véhicule utilitaire ou une camionnette sans vitre arrière. Si tel n'est pas le cas, alors les forces de l'ordre peuvent vous verbaliser et vous réclamer une amende forfaitaire de 68 euros.

Si rien n'interdit de prendre la route avec une visibilité très réduite au niveau de la lunette arrière, il est fortement recommandé de ne pas la boucher avec divers objets, surtout avant un long trajet. Même si cela n'est pas toujours facile à faire, il est important de bien organiser son chargement pour ne pas risquer de se mettre en danger. Aussi, si votre coffre n'est pas suffisamment grand pour y caser toutes vos affaires, rien ne vous empêche d'acheter une valise de toit ou d'attacher une remorque derrière votre véhicule, en prenant bien soin évidemment de respecter la réglementation.