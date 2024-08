Arrondir à l'euro près pour faire un don au moment de payer, arnaque ou bonne idée ? Voici où va l'argent

"Voulez-vous arrondir à l'euro supérieur pour aider une association ?" La question est régulièrement posée en caisse, mais la donation est-elle vraiment sûre ?

Des dons qui se comptent en centimes, mais qui finissent pas représenter des milliers, voire des millions d'euros. C'est l'idée derrière le dispositif baptisé "L'arrondi" que les consommateurs retrouvent souvent dans leurs commerces. Il s'agit de ce fameux message qui s'affiche sur le terminal de paiement au moment de régler la note et qui propose au client d'arrondir le montant à l'euro supérieur pour faire un don à une association : un achat à 19,50 euros est ainsi arrondi à 20 euros et permet de donner 50 centimes à un organisme.

Si bien souvent les dons se résument à une dizaine de centimes et ne dépassent jamais, par définition, les 99 centimes, comme l'expliquait Olivier Cueille, un des cofondateurs de MicroDON, l'entreprise à l'origine du dispositif au Parisien, les sommes amassées sont importantes. Plus de 67 millions d'euros ont ainsi été collectés depuis 2010 via le dispositif L'arrondi selon l'entreprise. Mais cet argent est-il bien reversé aux associations bénéficiaires des dons, ou finit-il dans les poches des enseignes ?

Le slogan de L’Arrondi solidaire © Capture Larrondi.org

Aucun centime ne revient aux commerces qui recourent à L'arrondi, le directeur de MicroDON Mathieu Jubré est formel. "L'enseigne a un compte bancaire dédié, l'association aussi, et nous on reçoit toutes les informations à chaque transfert d'argent, de sorte que l'on a une vue de A à Z sur les mouvements de fonds", a-t-il expliqué auprès de RMC Conso. Mais l'entreprise qui propose le dispositif de donation prend effectivement une commission de 10% sur les dons. Une commission qui finance la mise en place des appareils techniques : "Aucune partie du don ne vient couvrir les frais de collecte", assure MicroDON. "Le don effectué à travers nos outils est intégralement reversé à l'association bénéficiaire". Selon l'entrepreneur, la société gagne de l'argent sur l'installation des systèmes de collecte dans les différentes enseignes.

Les dons arrivent donc bien aux destinataires. Mais ces derniers sont-ils sélectionnés avec soin ? Le directeur assure que toutes les dispositions sont prises pour éviter les arnaques. "Les comptes sont épluchés, de nombreuses pièces sont demandées, on vérifie l'identité des personnes à la tête des associations, leur santé financière, qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts, de polémiques les concernant, d'exclusion bancaire… Tout est passé à la moulinette", détaille Mathieu Jubré. Les Restos du cœur, le Secours Populaire, la Banque alimentaire, Emmaüs ou encore Petits princes figurent parmi les associations bénéficiaires.

L'arrondi, qui existe depuis 2010 mais s'est démocratisé en 2019, semble convaincre la majorité des consommateurs. 66% des clients d'enseignes traitant avec MicroDON ont déjà eu une proposition de don et 44% ont accepté de faire L'arrondi selon un sondage d'OpinionWay réalisé pour la société en novembre 2023. Parmi ces clients ayant donné, 97% se disent prêts à recommencer que ce soit ponctuellement (66%) ou systématiquement (31%). Pourtant, 67% des Français souhaiteraient avoir plus d'informations "sur la façon dont les dons sont employés".