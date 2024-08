C'est la température idéale pour la climatisation, trop peu d'automobilistes la connaissent

Trop d'automobilistes font cette erreur avec la climatisation, voici comment régler la température idéale.

Il n'est pas toujours facile de savoir à quelle température régler la climatisation lors d'un trajet en voiture. L'été, lors des fortes chaleurs, le thermomètre peut facilement atteindre les 40 degrés dans l'habitacle, surtout si votre véhicule est resté longtemps au soleil. A peine entré dans la fournaise, il est normal de vouloir activer la climatisation afin de vite rafraîchir l'air. Toutefois, pour une meilleure efficacité, il ne faut pas faire n'importe quoi. Surtout que vous n'avez sans doute pas prévu de tomber malade à peine arrivé sur votre lieu de vacances.

Car c'est bien là l'un des principaux risques de la clim dans une voiture. Respirer de l'air frais plusieurs heures durant peut avoir des conséquences sur votre organisme. C'est pour cela qu'il est important de savoir comment régler sa climatisation. Beaucoup de conducteurs ont tendance à la pousser à fond à peine après avoir démarré le moteur. Ce n'est pas une bonne idée parce que cela fait monter la consommation en flèche alors que le simple fait d'ouvrir les fenêtres pendant quelques minutes suffit à faire baisser la température de quelques degrés. Ensuite, quand l'air chaud s'est échappé par les fenêtres, le moment de régler la climatisation à la bonne température est venu.

L'erreur à ne surtout pas faire est de la régler à 20 ou 21 degrés comme si vous vouliez retrouver le confort de votre salon. Pousser la climatisation à une température trop basse par rapport à celle de dehors peut provoquer un choc thermique qui a de grandes chances de se matérialiser par une gorge qui pique et un nez qui coule. C'est pour cela qu'il est souvent recommandé de ne pas dépasser les 5 à 7 degrés d'écart avec la température extérieure. S'il fait 30 degrés le jour de votre voyage, la température idéale de votre climatisation se situera entre 23 et 25 degrés. S'il fait 35, ce sera plutôt entre 28 et 30. Et même si cela peut paraître haut, cela vous évitera bien des ennuis dans les heures qui suivent, à vous comme à tous les passagers.

D'ailleurs, pour éviter ces changements de température soudains que le corps doit "encaisser", il est préférable de ne pas utiliser le système de climatisation lorsque vous effectuez de courts trajets. Ouvrir la fenêtre pour renouveler l'air est parfois suffisant pour retrouver un intérieur agréable. Et en plus de vous éviter un rendez-vous chez le médecin, vous ferez quelques économies de carburant.