Ce sera le pire moment du week-end sur les routes, voici quand il ne faut surtout pas prendre sa voiture

Le week-end prochain sera particulièrement compliqué sur les routes, surtout si vous avec choisi de partir à ce moment-là.

Si vous avez prévu de prendre la route à la fin de la semaine, il y a de fortes chances pour que votre trajet vire au cauchemar. On le sait déjà, le week-end du 27 et 28 juillet sera le pire de l'été selon les prévisions de Bison Futé. Surtout la journée du samedi, classée noire sur l'ensemble du territoire dans le sens des départs, et rouge dans le sens des retours, hormis en Île-de-France où les prédictions lui valent de rester en noir. Ce qui est nouveau, c'est que le vendredi 26 juillet a également basculé dans le côté sombre pour ce qui est de Paris et sa banlieue ! Si vous aviez prévu d'anticiper l'immense vague de départs du samedi pour profiter d'une route un petit peu plus dégagée la veille, il se peut que le résultat vous déçoive.

Mieux vaudra essayer autant que possible de quitter ou de traverser l'Île-de-France le matin, de préférence avant 10 heures. Après, les risques de se retrouver dans d'interminables embouteillages seront grands. Notamment en direction des barrières de péages, particulièrement à l'approche des autoroutes A6 et A10. Plus les heures passeront et plus le trafic sera dense dans et autour de Paris car en plus des nombreux départs en vacances, ce vendredi 26 juillet sera marqué par un événement planétaire qui va attirer beaucoup de monde dans la capitale : la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sur les bords de Seine.

© stock.adobe.com

Ces deux phénomènes risquent de créer une situation assez exceptionnelle sur les routes d'Île-de-France, surtout en fin d'après-midi lorsque ceux qui travaillent encore quitteront leur bureau. Le pic de circulation devrait être atteint entre 17 et 19 heures, créneau pour lequel il est très vivement déconseillé de prendre sa voiture. Et pour couronner le tout, les voies olympiques, entrées en application depuis le 15 juillet, contribuent depuis une dizaine de jours au ralentissement du trafic.

Sur les autoroutes A1, A4, A12, et A13, sur une grande partie du boulevard périphérique parisien et dans certaines rues de la capitale, la fermeture de la voie de gauche, hormis pour quelques véhicules autorisés, génère des embouteillages supplémentaires. Les automobilistes n'avaient vraiment pas besoin de ça à l'heure des grands chassés-croisés entre juilletistes et aoûtiens.

Si la circulation sera particulièrement compliquée sur une grande partie du territoire ce week-end, le casse-tête semble insoluble pour tous ceux qui doivent passer par la région parisienne. Sinon, plutôt que de vouloir anticiper la grande vague de départs prévue samedi, il faudrait la laisser passer. Partir le dimanche, quand le trafic sera beaucoup moins dense y compris en Île-de-France, et accepter de "perdre" une journée de vacances...