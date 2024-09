Ce radar inédit sévit déjà en France, de nombreux automobilistes se font surprendre

Ce radar de nouvelle génération se déploie sur les routes de France et les amendes pleuvent sur les automobilistes.

Ils sont l'ennemi numéro 1 des automobilistes qui flirtent un petit peu trop souvent avec les limitations de vitesse. Les radars autonomes, alimentés par des batteries et facilement déplaçables, piègent chaque jour de nombreux conducteurs. Il faut dire qu'ils possèdent un avantage certain sur les radars plus classiques : celui de ne pas être signalé en amont par un panneau, ce qui s'explique évidemment par le fait qu'ils ne sont pas fixes. Difficile donc d'anticiper leur présence, plus encore quand on circule sur des routes que l'on a pas l'habitude d'arpenter.

Ces radars autonomes ont notamment la capacité de relever la vitesse des voitures sur une autoroute à quatre voies et peuvent donc flasher un nombre record de véhicules à l'heure. Mais ce n'est pas tout, une nouvelle technologie leur permet de varier en temps réel la vitesse à laquelle ils doivent se déclencher. Pour quoi faire direz-vous ? Pour pouvoir entrer en action sur des routes où des voies se séparent et ne sont plus soumis à la même limitation de vitesse…

© 123RF

C'est le cas sur ce tronçon de la D113, situé dans les Yvelines, où ce radar de nouvelle génération a été installé durant l'été. A cet endroit, la route se sépare avec la possibilité de prendre la direction d'Orgeval ou d'Aubergenville. Sur la première voie, la vitesse est limitée à 90 km/h, sur la deuxième il est interdit de dépasser les 80. La nouvelle fonctionnalité du radar lui permet de s'adapter et de flasher à la fois les véhicules ne respecteront pas les 90 pour aller vers Orgeval mais aussi ceux qui excéderont les 80 au moment de bifurquer vers Aubergenville.

Cette innovation augmente naturellement le risque d'être pris en flagrant délit d'excès de vitesse. Plusieurs centaines d'automobilistes en ont déjà fait les frais sur la D113 cet été et ce n'est sans doute pas près de s'arrêter. Pour rappel, sur une route où la vitesse autorisée est supérieure à 50km/h, un excès de vitesse compris entre 0 et 20km/h vaut une amende de 68 euros et le retrait d'un point sur le permis de conduire (sauf si l'excès est inférieur à 5km/h). Entre 20 et 30km/h, l'amende passe à 135 euros et deux points sont retirés, cela passe à trois si l'excès de vitesse retenue se situe entre 30 et 40km/h...

Plusieurs radars autonomes dotés de cette technologie ont été déployés en France ces derniers mois et d'autres le seront prochainement. Ils devraient piéger de nombreux automobilistes qui ont le pied un peu trop lourd sur la pédale d'accélérateur. Pour éviter les mauvaises surprises, la meilleure chose à faire reste de respecter les règles du Code de la route.