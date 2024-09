Cette panne peut vous coûter 135 euros d'amende, tous les automobilistes devraient le savoir

Cette panne de voiture peut valoir une grosse amende peu connue des automobilistes.

Sur la route des vacances, du travail et même pour se rendre chez des amis ou pour une sortie en famille, la panne est l'ennemie de tous les automobilistes. Il faut dire que se retrouver au volant d'une voiture qui n'avance plus, coincée au beau milieu de la circulation ou rangée sur le bas-côté de la route, a un côté très angoissant. S'en suit l'appel à la société de dépannage, les heures qui défilent, la paperasse à remplir pour faire marcher son assurance et évidemment le passage au garage pour effectuer les réparations. Avec parfois une très mauvaise nouvelle au moment de régler la facture.

Malheureusement, parfois une mauvaise nouvelle peut en apporte une autre. Si une panne de voiture n'est jamais volontaire, il existe quelques rares cas pour lesquels les forces de l'ordre peuvent vous verbaliser. Imaginez vous désespéré à côté de votre voiture à l'arrêt et voir les policiers ou les gendarmes débarquer pour vous infliger une contravention. Une sorte de coup fatal que l'on peut recevoir lorsque l'on tombe en panne d'essence. Peu d'automobilistes le savent, pourtant la note peut grimper jusqu'à 135 euros.

© stock.adobe.com

Tout dépend en fait de là où le véhicule est arrêté. En ville ou sur les petites routes, il est souvent possible de garer la voiture sur le côté après avoir reçu un petit peu d'aide pour la pousser. Dans ce cas, le stationnement ne représente pas un réel danger. C'est différent lorsque cela se passe sur une voie rapide, et notamment sur l'autoroute. Si par exemple la voiture s'immobilise sur la bande d'arrêt d'urgence, le risque est grand de se faire verbaliser. Les bandes d'arrêts d'urgence doivent normalement servir en cas de force majeure, or la panne d'essence n'est pas considérée comme telle parce qu'elle peut être anticipée par le conducteur. Le stationnement sur cette partie de l'autoroute entraîne généralement une amende de 35 euros pour ceux qui ont "oublié" de remplir le réservoir de leur véhicule à temps.

La note peut être encore plus salée lors de la traversée d'un pont ou d'un tunnel. Si vous êtes un tant soit peu attentif, vous avez sans doute déjà remarqué qu'il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence sur ces ouvrages. En cas de panne sèche, il vous sera possible au mieux de vous ranger sur la droite, au pire de rester en rade en plein milieu des voies. Le stationnement peut alors être considéré comme dangereux, ce qui est sanctionné par le Code de la route d'une amende de 135 euros et du retrait de trois points sur le permis de conduire. Additionné aux frais de dépannage – uniquement assuré par des sociétés agréées sur les autoroutes – souvent supérieurs à la centaine d'euros, ça fait très cher la petite négligence.