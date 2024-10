Mauvaise surprise pour les automobilistes : cette taxe va fortement augmenter en 2025

Cette taxe qui concerne de nombreux automobilistes va sensiblement augmenter dans certaines régions l'année prochaine.

Les dépenses des Français qui possèdent une ou plusieurs voitures ne risquent pas de s'alléger en 2025. Bien au contraire. La tendance est à une hausse globale des coûts, que ce soit pour les frais de réparation dans les garages, les tarifs de l'assurance auto, les prix des autoroutes, ceux de stationnement dans les villes, notamment pour les propriétaires de SUV… Et ce n'est pas tout. Plusieurs régions de France ont déjà annoncé la hausse d'une taxe à partir du 1er janvier. Une mauvaise nouvelle de plus pour de nombreux automobilistes.

Cette augmentation concerne le certification d'immatriculation du véhicule, encore souvent appelé carte grise. Elle reste obligatoire pour conduire une voiture en France. Lors de l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, l'acquéreur doit faire une demande en ligne via le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ou par l'intermédiaire de certains professionnels agréés pour obtenir le certificat d'immatriculation qui permet d'identifier le véhicule et donner des informations essentielles sur son propriétaire. Ce document indispensable a un coût, et celui-ci va flamber en 2025.

© Sipa

Le prix de la carte grise dépend essentiellement de la taxe régionale, fixée comme son nom l'indique par les régions. Son montant, compris entre 0 et 60 euros, est multiplié par le nombre de chevaux fiscaux du véhicule. En général, la puissance fiscale d'une citadine est de 4 ou 5 chevaux, celle d'un SUV plutôt de 6 ou 7. Trois régions ont déjà annoncé qu'elles augmenteraient leur taxe régionale l'an prochain : il s'agit de l'Occitanie, de la Bourgogne-Franche-Comté et de la Normandie. Dans cette dernière, la hausse de la taxe avait déjà atteint 31% cette année, elle augmentera encore de 30% en 2025. Concrètement, la taxe régionale en Normandie va passer de 46 à 60 euros, le plafond imposé par la loi.

Comme expliqué plus haut, ces 14 euros doivent être multipliés par le nombre de chevaux fiscaux. Le certificat d'immatriculation d'une voiture de 4CV coûtera donc 56 euros de plus (4x14) dans deux mois et demi s'il est établit en Normandie. Pour le nouveau propriétaire d'un Peugeot 3008 de 7 chevaux fiscaux, l'augmentation atteindra 98 euros ! La Normandie est jusque-là la seule région à avoir atteint le plafond de 60 euros attribué à chaque cheval fiscal. Mais de nombreuses régions, dont l'Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Centre-Val-de-Loire ou la Bretagne, dépassent déjà les 50 euros. Et de nouvelles augmentation locales pourraient être annoncées prochainement...

Pour rappel, l'impossibilité de présenter le certificat d'immatriculation du véhicule que l'on conduit lors d'un contrôle routier est passible d'une amende de 11 euros. L'automobiliste pris à défaut dispose ensuite d'un délai de 5 jours pour l'apporter au commissariat. Passé ce délai, il encourt une amende forfaitaire de 135 euros, minorée à 90 euros en cas de paiement dans les 45 jours.