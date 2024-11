Ces radars qui vont se déployer partout en France en 2025 pourront détecter une nouvelle infraction.

Bonne nouvelle pour les automobilistes : le nombre de radars installés en France – environ 4 500 - ne devrait pas trop changer l'année prochaine. Mauvaise nouvelle, de nombreux radars anciens vont être remplacés par des nouveaux modèles beaucoup plus performants ! Cette modernisation va notamment se matérialiser par l'arrivée massive des radars urbains sur le bord de nos routes. Ces petites cabines, beaucoup plus discrètes car capables de se fondre dans le mobilier urbain, sont déjà déployées à Marseille, Toulouse, Belfort et dans le Doubs. Après une phase de tests, elles ont été mises en service ces derniers mois avec des résultats déjà spectaculaires.

Ces nouveaux radars dotés d'intelligence artificielle vont pousser comme des petits pains l'an prochain. L'État a prévu d'en implanter environ 500 et il se pourrait que les collectivités locales puissent en commander en plus. Tous les automobilistes vont donc devoir s'y habituer, surtout que ces petites machines sont particulièrement performantes. Les radars urbains sont capables de punir les excès de vitesse et le franchissement de feu rouge, mais pas seulement. En 2025, trois nouvelles fonctions vont pouvoir être activées dès lors qu'elles seront homologuées.

© Sipa

L'absence de ceinture de sécurité et l'utilisation du smartphone au volant seront dans le viseur de ces boîtiers intelligents. Mais une autre infraction, commise par de très nombreux automobilistes, sera elle aussi bientôt détectée. On parle là du non-respect des distances de sécurité. Ces comportements à risques – pour rappel il est conseillé de maintenir généralement 2 secondes avec le véhicule qui nous précède – sont très fréquents sur nos routes. Cette fonctionnalité des radars urbains, lesquels sont souvent accrochés sur des poteaux ou des lampadaires pour passer inaperçus, risque de coûter cher à de nombreux usagers de la route.

L'État, dans sa volonté de renflouer ses caisses, ne devrait pas traîner pour obtenir le maximum de ces nouveaux appareils. Leur déploiement massif l'année prochaine en est la preuve. En France, le fait de ne pas respecter les distances de sécurité sur la route est sévèrement puni. Cette infraction coûte 3 points sur le permis de conduire et une amende de 135 euros. Il se pourrait bien qu'avec l'avènement des radars urbains, les contraventions pour non-respect des distances de sécurité voient leur nombre exploser dans un futur assez proche.