Il est possible de doubler par la droite sans risquer une amende - deux situations le permettent

Le Code de la route interdit généralement de doubler un véhicule par la droite mais il existe de rares exceptions.

Si certains automobilistes ont tendance à l'oublier, le Code de la route exige que les dépassements s'opèrent par la gauche en France. Doubler un véhicule par la droite est considéré comme une manœuvre dangereuse, sanctionnée par une amende de 4ème classe (135 euros) et punie d'un retrait de trois points sur le permis de conduire. Si la sanction est dissuasive, cela n'empêche pas de voir quotidiennement des véhicules placés sur une voie à droite griller la politesse à ceux circulant sur une voie plus à gauche. Parfois avec assurance, comme si cette règle de conduite pourtant primordiale n'existait pas.

Si ces automobilistes sont en tort la majorité du temps, de rares situations peuvent leur donner raison. Si vous conduisez régulièrement, il vous est peut-être déjà arrivé de vous demander dans un cas précis si vous avez le droit de dépasser la voiture qui vous précède par le côté droit. Si c'était sur l'autoroute parce qu'une voiture se traînait à 110 km/h sur la voie du milieu alors que celle de droite était libre, coupons court à la discussion, c'est non. On voit souvent sur les autoroutes des automobilistes remonter la file de droite et dépasser ceux qui squattent la voie du milieu. Si ces derniers devraient se rabattre comme le stipule le Code de la route, cela ne donne en aucun cas le droit de les dépasser autrement que par la gauche.

© olrat - stock.adobe.com

Alors, quels sont les cas exceptionnels qui permettent d'effectuer cette manœuvre ? Il en existe deux. D'abord, lorsque des véhicules circulent sur plusieurs voies parallèles et que le trafic est extrêmement dense, ce qui est assez courant dans les grandes villes aux heures de pointe. A ce moment, rien n'interdit de dépasser les véhicules positionnés plus à gauche quand votre file permet d'avancer. C'est la règle implicite qui s'applique aux embouteillages. Si la voie de droite permet d'avancer plus vite que celle(s) de gauche, n'ayez aucune crainte, personne ne viendra vous verbaliser.

La deuxième situation est moins fréquente et prête peut-être un peu plus à confusion dans la tête des automobilistes. Il arrive de se retrouver derrière un véhicule à l'approche d'une intersection. Si celui-ci indique clairement avec son clignotant son intention de tourner à gauche, alors déboîter sur la droite pour le doubler sans avoir à attendre qu'il change complètement de direction est admis. Dans ce cas le dépassement se fait par la droite mais sur un véhicule qui s'apprête à emprunter une autre route.

Changement de direction vers la gauche et circulation ralentie voire à l'arrêt, voici les deux seules situations dans lesquelles la loi autorise de dépasser par la droite en France. On peut y ajouter le dépassement des tramway, de plus en plus nombreux dans les villes, quand ils circulent au milieu d'une route à double sens.