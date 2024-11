Tous les utilisateurs de Waze l'attendaient, cette fonctionnalité très utile arrive bientôt en France

Cette nouveauté prochainement disponible en France devrait séduire de nombreux utilisateurs de l'application de navigation Waze.

Les utilisateurs de Waze vont bientôt avoir une belle surprise. Une nouvelle fonctionnalité, testée actuellement par quelques usagers triés sur le volet, va prochainement apparaître sur l'application. Aujourd'hui, plus de 150 millions d'automobilistes dans le monde se servent de Waze lorsqu'ils prennent la route. Le succès planétaire de cette application de navigation, rachetée par Google en 2013, se vérifie en France où de très nombreux automobilistes s'y connectent via leur Smartphone pour trouver l'itinéraire le plus rapide.

Unique car elle fonctionne de manière collaborative – chaque utilisateur peut signaler un embouteillage, un accident ou un contrôle de police -, Waze cherche toujours à améliorer ses services. Les nouvelles fonctionnalités sont toujours très attendues par la communauté et la prochaine, toujours en développement, devrait séduire de très nombreux usagers. Si vous êtes utilisateur, vous savez que signaler un événement dans Waze peut parfois être dangereux puisque par souci de réactivité on a tendance à pianoter sur l'écran du téléphone en même temps que l'on conduit. Avec la future fonctionnalité, vous pourrez indiquer le lieu d'un accident ou d'un radar sur la route sans avoir à lâcher le volant des mains.

© dennizn - stock.adobe.com

Google va développer la reconnaissance vocale de son application grâce à l'intelligence artificielle. Dans quelque temps, chaque conducteur pourra apporter sa contribution à Waze juste en décrivant oralement ce qu'il a vu. Il suffira d'appuyer une fois sur le bouton de signalement puis d'expliquer la situation à voix haute. Grâce à l'IA, Waze comprendra votre commentaire et ajoutera le signalement en temps réel sur la carte.

Google, contactée par le site lesnumeriques.com, précise que Waze pourra aussi poser des questions de façon à obtenir des informations plus précises sur la nature de l'événement, comme par exemple quel est l'objet sur la route qui a provoqué l'embouteillage.

Cette nouveauté est une excellente nouvelle pour la sécurité routière. A l'heure où l'utilisation du Smartphone au volant cause de plus en plus d'accidents, cette possibilité d'utiliser Waze au son de la voix devrait séduire les usagers. Il faudra toutefois encore un petit peu patienter pour s'en servir, la reconnaissance vocale en français n'arrivera que dans quelques mois sur l'application. D'ici-là, si vous êtes actif sur Waze, n'oubliez pas qu'écrire un message au volant multiplie par 23 le risque d'accidents. Un chiffre suffisamment parlant pour ne pas quitter la route des yeux.