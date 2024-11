Garer sa voiture en ville sera encore plus difficile, cette nouvelle règle va bientôt s'appliquer

Une nouvelle loi va prochainement rendre plus difficile le stationnement dans de très nombreuses villes de France.

Dans certaines grandes villes de France, il arrive parfois de mettre autant voire plus de temps pour trouver une place de stationnement que celui dont a eu besoin pour se rendre sur place. Certains automobilistes perdent même parfois patience au point de rebrousser chemin quand d'autres se résignent à garer leur voiture dans un parking souterrain aux tarifs souvent exorbitants. Le manque de places de stationnement est un problème qui concerne toutes les grandes agglomérations, de Paris à Strasbourg en passant par Toulouse, Lille, Lyon et Marseille.

La création des terrasses extérieures devant les bars et restaurants, les parkings à vélo, les bornes de recharge électrique sont autant d'aménagements qui n'ont cessé de croître ces dernières années aux dépens de l'espace réservé aux véhicules pour se garer. Malheureusement pour les automobilistes, une nouvelle règle va encore réduire leurs chances de trouver une place quand ils en cherchent une. D'ici fin 2026, plusieurs centaines de milliers de places de stationnement vont être purement et simplement supprimées sur l'ensemble du territoire.

© SYSPEO/SIPA

C'est la conséquence de la loi d'orientation des mobilités (LOM) qui va contraindre dans les deux ans à venir toutes les communes de France à supprimer ces places de stationnement. Sont concernées toutes celles en amont des passages piétons sur une distance de 5 mètres. Cette décision vise à améliorer la visibilité des piétons lorsqu'ils s'engagent sur un passage clouté et donc à les protéger davantage. Rien qu'à Paris, pas moins de 40 000 passages piétons ont été recensés selon Le Parisien, ce qui donne une idée du nombre colossal de places de stationnement concernées dans toute la France par cette nouvelle réglementation.

Pour certaines municipalités parties en guerre contre la voiture, cette loi est une aubaine pour décourager encore un petit peu plus les automobilistes à utiliser leur véhicule. Il n'est d'ailleurs pas très surprenant d'apprendre qu'à Paris déjà 90% de ces passages piétons ont été réaménagés, plus de deux ans avant la date butoir... Dans la capitale, et comme ce sera bientôt le cas dans toutes les villes, les places de stationnement sont donc encore plus rares qu'auparavant. Et en plus elles coûtent plus chères (depuis le 1er octobre).