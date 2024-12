Les radars anti-bruit vont bientôt entrer en action : attention aux amendes de 135 euros

Ces radars d'un nouveau genre vont fleurir dans plusieurs villes de France en 2025, la date de leur mise en œuvre est déjà connue.

Les automobilistes doivent s'y préparer. Après la vitesse, les feux rouges, et prochainement l'usage du téléphone, le port de la ceinture et les distances de sécurité, une autre infraction désormais détectable par des radars d'un nouveau genre fera très bientôt l'objet d'une verbalisation. Après avoir été expérimentés en 2022 dans plusieurs villes de France, les radars anti-bruits vont faire leur retour sur les routes de France. Et cette fois-ci il ne sera plus question de tests, mais bien de leur mise en service officielle afin de traquer les véhicules qui font trop de bruit.

En France, rouler avec un véhicule trop bruyant est passible d'une amende. De nombreuses villes traquent d'ailleurs de plus en plus la pollution sonore, source de gêne pour les habitants. Il y a deux ans, sept villes de France avaient accueilli un nouveau radar, reconnaissable à sa grande antenne et à ses nombreux capteurs de sons : Paris, Nice, Toulouse, Bron, Saint-Lambert, Rueil-Malmaison et Villeneuve-le-Roi. A l'époque, ces prototypes, développés par plusieurs sociétés, ne faisaient que relever le bruit émis par chaque véhicule sur des routes situées en ville, le plus souvent sur des portions limitées à 30 ou 50 kilomètres/heure. Une information fournie par Le Point révèle que l'un des appareils, le capteur Hydre de Bruitparif, va prochainement obtenir son homologation, probablement au printemps 2025.

© SIPA

Qu'est-ce que cela signifie ? Que ce nouveau radar sonore va pouvoir être déployé sur les routes avec la possibilité de verbaliser les automobilistes et les motards. L'appareil, capable de relier le véhicule avec le bruit qu'il émet et de photographier la plaque d'immatriculation de tous ceux qui dépassent la norme autorisée, pourra donc relever les premières infractions d'ici quelques mois. Et mieux vaudra ne pas faire trop de bruit à proximité de l'Hydre parce que l'amende forfaitaire sera de 135 euros, minorée à 90, pour tous les conducteurs des véhicules trop bruyants.

L'État, qui souhaite faire la chasse aux nuisances sonores provoquées notamment par les pots d'échappement modifiés, le plus souvent l'apanage des deux roues, avait décidé, à l'issue de la phase expérimentale, de fixer à 85 décibels la limite à ne pas dépasser. Lors des tests effectués en 2022, environ 1% des véhicules passés sous les capteurs du radar faisaient trop de bruit. Avant un déploiement sans doute élargi, notamment du côté de Nice et de Toulouse, l'Hydre va s'implanter dans la ville de Paris ainsi qu'à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et dans la communauté de communes de la Haute-Vallée de Chevreuse (Yvelines). Un nouveau radar devant lequel mettre un coup de frein ne servira absolument à rien...