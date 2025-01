Cet équipement va bientôt remplacer le triangle de sécurité – une amende de 200 euros est déjà prévue dans ce pays voisin

Ce nouveau dispositif sera obligatoire pour tous les automobilistes circulant dans ce pays frontalier de la France à partir du 1er janvier 2026.

Plusieurs millions d'automobilistes vont devoir acheter un nouvel équipement obligatoire. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour leur porte-monnaie mais il s'agit tout de même d'un dispositif qui a été conçu dans le but d'améliorer la sécurité de tous les usagers de la route. En Espagne, où les responsables ne sont jamais à cours d'idées pour faire progresser les conditions de circulation, le triangle de signalisation, obligatoire comme en France, sera bientôt remplacé par un nouvel appareil. Comme le triangle rouge, il permettra aux conducteurs de véhicules en panne de signaler leur immobilisation sur le bord de la route.

Le triangle de signalisation ne sera plus légal sur les routes espagnoles dès le 1er janvier 2026, nous apprend le site internet de La semaine du Roussillon. Dans un petit peu moins d'un an, tous les conducteurs circulant dans le pays devront posséder un dispositif appelé V-16 pour rouler sans risquer une amende. De quoi s'agit-il ? D'une balise lumineuse et connectée qu'il suffira de poser sur le toit de son véhicule. Plus besoin donc d'en sortir, ce qui est une belle avancée pour la sécurité quand on sait le danger de marcher, même quelques mètres, sur la chaussée d'une voie rapide. La lumière jaune émise par l'appareil peut être vue jusqu'à un kilomètre, y compris la nuit ou dans le brouillard.

© JosMiguel - stock.adobe.com

Autre atout de cette nouvelle technologie : la balise intègre un système de géolocalisation qui envoie la position exacte du véhicule à la plateforme de la Direction Générale de la Circulation espagnole (DGT). Pratique pour pouvoir prévenir plus rapidement les secours (pompiers, ambulances, dépanneuses…). Le dispositif V-16 a un coût estimé à environ 40 euros, une somme que chaque conducteur devra donc dépenser pour se mettre en conformité avec la loi.

L'amende en cas d'absence du dispositif est déjà prévue, et elle a de quoi décourager les réfractaires. Un automobiliste dépourvu de la balise lumineuse lors d'un contrôle de police devra s'acquitter de 200 euros.

Pour les nombreux automobilistes français qui ont l'habitude de se rendre en Espagne, sachez que vous êtes concernés par cette nouvelle réglementation ! Il faudra donc acquérir ce nouveau dispositif d'ici l'année prochaine, dans un magasin spécialisé ou en ligne. Mais contrairement aux automobilistes espagnols, il ne faudra pas vous débarrasser de votre triangle de signalisation car il sera toujours obligatoire en France, sous peine de recevoir une autre amende, de 135 euros ce coup-ci. Cette nouvelle réglementation est bien une initiative espagnole et n'est pas généralisée au sein de l'Union Européenne. Du moins pour l'instant...