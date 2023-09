L'astuce des garagistes pour enlever la rouille à l'aide d'un ingrédient de cuisine pour seulement 2 euros

Avec la rouille, il faut agir le plus rapidement possible, avant qu'elle ne s'étende. Voici comment faire avec un simple ingrédient de cuisine.

Dans un pays où il pleur régulièrement comme la France, tout, des barbecues aux voitures, rouille. Traiter la rouille dès ses débuts peut vous épargner bien des tracas et économiser de l'argent sur le long terme. Lorsque vous remarquez une tache de rouille, il est crucial d'empêcher qu'elle ne se propage sur l'ensemble de votre voiture.

Des experts auto ont partagé une astuce simple pour éliminer la rouille, et vous avez peut-être déjà le produit nécessaire chez vous. En effet, tout ce que vous avez à faire est d'utiliser une bouteille de Coca-Cola, idéalement du Coca Light, et une éponge pour traiter la rouille.

Pourquoi cela fonctionne-t-il?

Les amateurs d'automobiles disent que le Coca Light est la meilleure version de cette boisson gazeuse à utiliser, car vous n'aurez pas à vous inquiéter de laisser des résidus sucrés sur votre voiture. Ils ajoutent également qu'il est plus facile à utiliser lorsque la boisson a perdu un peu de son effervescence, évitant ainsi les bulles lors du nettoyage.

Le Coca Light est efficace car c'est un carbonate qui attaque directement les oxydes métalliques présents dans la rouille. Le Coca-Cola contient également de petites quantités d'acide citrique qui peuvent aider à enlever les taches, tandis que l'acide phosphorique confère à la boisson une puissance antirouille suffisamment forte pour traiter les petites tâches de rouille des voitures.

Quelles sont les zones les plus vulnérables?

Selon les garagistes, les parties d'une voiture les plus susceptibles de rouiller sont le châssis, les passages de roues, le système d'échappement et la suspension. Le problème peut être détecté par la présence de bulles sous la peinture, ce qui indique une perte de contact entre la peinture et le panneau, causée par la pénétration d'eau et d'air.

Les experts auto suggèrent de prévenir la rouille en lavant et séchant régulièrement votre voiture, surtout si vous vivez près de la mer ou si vous avez conduit dans des conditions météorologiques défavorables qui accélèrent la corrosion. Il est aussi recommandé d'ajouter une couche de cire pour protéger la peinture et d'utiliser régulièrement un produit à base d'huile comme le WD40 pour "éliminer l'humidité des charnières et autres zones difficiles d'accès".

Il y a déjà quelque temps, il avait été suggéré une autre utilisation du Coca, pour éliminer les dépôts calcaires tenaces des toilettes. À cette occasion, Coca-Cola avait alors déclaré : "Des rumeurs prétendent que, de par sa nature acide, le Coca-Cola peut être utilisé pour nettoyer les toilettes, les batteries de voiture corrodées, desserrer les boulons rouillés, enlever les taches de rouille des pare-chocs, éliminer les graisses des vêtements et nettoyer les résidus sur un pare-brise. Bien qu'il contienne une petite quantité d'acide comestible, nous ne recommandons pas son utilisation à ces fins. Mieux vaut utiliser des produits de nettoyage classiques." Chacun est libre de tester.