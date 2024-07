Ce produit élimine toutes les tâches collantes des voitures et il ne coûte pas cher

Cette astuce avec ce produit bon marché permet de nettoyer les tâches les plus tenaces des voitures.

Tous les automobilistes savent comme il est difficile de garder une voiture propre. La pollution, la pluie, la boue, la poussière, les insectes…les causes de salissures sont nombreuses. Heureusement, certaines taches s'enlèvent assez facilement à condition de se donner la peine de les nettoyer. Le plus souvent l'eau et le savon suffisent. Pour les moins courageux ou ceux qui n'ont pas le temps, les rouleaux dans le stations de lavage font le travail mais il faut dépenser une dizaine d'euros. Toutefois, certaines saletés sont beaucoup plus difficiles à éliminer et nécessitent des produits assez spécifiques.

S'il vous est arrivé un jour de garer votre voiture sous des arbres à une certaine période de l'année, il est possible que vous compreniez très bien ce que signifie "difficile à éliminer". Vers la fin du printemps, la sève des arbres coule en abondance et se dépose sur tout ce qui se trouve en dessous. C'est par exemple le cas des tilleuls qui déversent énormément de sève sur les trottoirs dans le courant du mois de juin. Le bitume sous les branches devient alors très collant au point qu'il devient presque impossible de marcher dessus. Alors imaginez si vous avez le malheur de stationner votre véhicule (même quelques minutes) sous ces arbres…

© 123RF

La sève forme alors une pellicule poisseuse qui va se déposer sur la carrosserie, les vitres, les plastiques, les pneus… Et là, l'eau et le savon ne suffiront pas. Pas plus que le savon noir ou le bicarbonate de soude, souvent plébiscités pour éliminer certaines taches. La solution miracle, c'est d'acheter de l'alcool industriel, à 95°, et de se servir d'un chiffon doux. Il faut ensuite frotter doucement les taches de sèves qui vont s'effacer grâce aux propriétés dissolvantes de l'alcool. L'opération est fastidieuse mais elle fonctionne : la sève disparaît sans abîmer la peinture. Cerise sur le gâteau, le nettoyage ne coûte pas très cher, l'alcool industriel peut se trouver dans tous les magasins de bricolage pour un prix compris entre 5 et 10 euros le litre.

Pour faciliter le nettoyage de la sève sur une voiture, il est toutefois essentiel d'agir assez vite. Car plus elle reste longtemps sur la surface, plus elle durcit et devient difficile à enlever. Pour ne rien arranger, la sève contient des substances chimiques naturelles qui peuvent réagir avec la peinture de la carrosserie. Avec le temps, elle peut endommager la couche de vernis protecteur, voire la peinture elle-même, en provoquant des taches et une décoloration. De plus, après avoir nettoyé la sève, il peut être utile d'appliquer une cire protectrice sur la carrosserie pour aider à prévenir les dommages futurs. Et d'une manière générale, pour préserver son véhicule le plus possible des attaques extérieures, il est recommandé de stationner dans des endroits couverts autant que possible.