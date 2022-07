"Bison Futé : noir pour le chassé-croisé samedi, ça coince ce vendredi !"

BISON FUTE. Dès ce vendredi soir, les premiers bouchons du week-end du traditionnel chassé-croisé de l'été sont là. Bison Futé voit noir samedi 30 juillet et rouge une grande partie du week-end.

[Mis à jour le 29 juillet 2022 à 17h11] Aie, ça bouche déjà sur la route des vacances ! Dès ce vendredi 29 juillet, les kilomètres de ralentissements se sont accumulés au fil de la journée avec 300 kilomètres de bouchons cumulés à 11 heures et plus de 700 kilomètres à 17 heures, bien plus que la semaine dernière à la même heure. Si vous cherchez un motif d'optimisme à l'heure de prendre la route, sachez que le même week-end de fin juillet l'an dernier avait occasionné davantage de ralentissements le vendredi à l'approche de la soirée.

La journée est classée rouge dans le sens des départs à l'échelle du pays et globalement orange dans le sens des retours. La matinée a été plutôt calme avec 100 kilomètres de bouchons cumulés peu après 8h, un total plus faible que l'an dernier ou même que vendredi 22 juillet mais cela s'apparentait bien à un simple répit avant une fin de matinée et un après-midi plus compliqué sur les routes. Et ce n'est que le début ! Le pire week-end de l'été dans le sens des départs se profile et ii les derniers samedi d'août s'annoncent chargés dans le sens des retours, ce dernier week-end de juillet est classé rouge et noir par Bison Futé, notamment pour la journée du samedi 30 juillet.

Bison Futé avait prévenu dès le printemps lors de la présentation de ses premières estimations du trafic de l'été, ce samedi 30 juillet s'annonce comme très délicat avec de nombreux embouteillages et ralentissements attendus sur les routes des vacances. L'agence Bison Futé ne fait pas dans la demi-mesure en plaçant la France entière en noir pour la journée de samedi, le reste du week-end étant globalement rouge. Y a-t-il des créneaux horaires à privilégier, quels axes et heures éviter ? On vous dit tout avec le détail des prévisions Bison Futé du vendredi 29 juillet au dimanche 31 juillet 2022.

Bison Futé voit rouge dans le sens des départs sur l'ensemble de la France ce vendredi 29 juillet et orange globalement dans le sens des retours, à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la région PACA et de toute la côte méditerranéenne classées rouge. Dans le sens des départs, Bison Futé recommande notamment de quitter ou traverser l'Ile de France avant midi ce vendredi. Plusieurs autoroutes et créneaux horaires seront aussi à éviter.

Autoroute A1 : entre Paris et Senlis, de 17h à 19h,

Autoroute A6 : entre Beaune et Mâcon de 11h à 19h,

Autoroute A7 : entre Lyon et Orange et de 11h à 21h et entre Orange et Marseille de 13h à 20h,

Autoroute A8 : entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 14h à 20h et entre Cannes et l'Italie, de 8h à 18h,

Autoroute A10 : entre Orléans et Poitiers, de 8h à 20h, et entre Poitiers et Bordeaux de 11h à 17h,

Autoroute A20 : entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 14h à 18h,

Autoroute A42 : entre Lyon et Pont-d'Ain, de 9h à 13h,

Autoroute A43 : entre Lyon et Chambéry, de 16h à 19h,

Autoroute A61 : entre Toulouse et Carcassonne, de 16h à 18h,

Autoroute A62 : entre Bordeaux et Toulouse, de 14h à 19h,

Autoroute A63 : entre Bayonne et Espagne, de 9h à 20h,

Tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie, de 10h à 19h (attente supérieure à 1 heure).

Dans le sens des retours, Bison Futé conseille de regagner ou de traverser l'Ile de France avant 14 heures. Plusieurs axes et horaires sont également déconseillés par Bison Futé ce vendredi 29 juillet.

Autoroute A6 : entre Lyon et Beaune, de 13h à 18h,

Autoroute A7 : entre Marseille et Orange de 8h à 20h et entre Orange et Lyon de 9h à 20h,

Autoroute A8 : entre l'Italie et Fréjus, de 10h à 20h et entre Fréjus et Aix-en-Provence de 8h à 20h,

Autoroute A9 : entre Narbonne et Orange de 16h à 19h,

Autoroute A62 : entre Toulouse et Agen de 14h à 20h,

Autoroute A63 : entre l'Espagne et Bayonne de 17h à 19h,

Tunnel du Mont-Blanc en retour vers la France : de 16h à 18h (attente supérieure à 1 heure).

La journée de samedi sera la pire sinon l'une des pires de l'été sur les routes. Bison Futé a placé l'ensemble de la France en noir pour le sens des départs et en rouge dans le sens des retours. Le trafic s'annonce dense voire très chargé sur de nombreux axes. Bison Futé recommande de partir tôt si vous devez quitter ou passer par l'Ile de France, avant midi pour éviter le pic de trafic. D'autres routes et horaires sont à éviter, si possible :

Autoroute A7 : à éviter entre Lyon et Orange, de 7h à 18h et entre Orange et Marseille, de 8h à 20h,

Autoroute A8 : entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 8h à 20h et entre Cannes et l'Italie, de 10h à 12h,

Autoroute A9 : entre Montpellier et Narbonne, de 9h à 12h,

Autoroute A10 : à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 6h à 13h et entre Orléans et Poitiers, de 8h à 17h, entre Poitiers et Bordeaux, de 9h à 12h,

Autoroute A11 : entre Paris et Angers, de 10h à 12h,

Autoroute A13 : entre Rouen et Caen, de 9h à 16h,

Autoroute A20 : entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 8h à 19h,

Autoroute A61 : entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 15h,

Autoroute A62 : entre Agen et Toulouse, de 9h à 17h

Autoroute A63 : entre Bordeaux et l'Espagne, de 10h à 19h,

Autoroute A71 : entre Orléans et Bourges, de 9h à 11h et Bourges et Clermont-Ferrand, de 9h à 13h,

Autoroute A75 : entre Clermont-Ferrand et Lodève, de 10h à 16h,

Autoroute A750, entre Lodève et Montpellier, de 11h à 13h,

Tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie, de 10h à 19h (attente supérieure à 1 heure).

Dans le sens des retours, Bison Futé conseille également de partir tôt, surtout si vous devez revenir ou passer en Ile de France. Bison Futé conseille de le faire avant 14h.

route RN165 : à éviter entre Lorient et Nantes de 11h à 13h,

Autoroute A7 : entre Marseille et Orange de 9h à 14h et entre Orange et Lyon de 9h à 19h,

Autoroute A8 : entre l'Italie et Fréjus, de 10h à 12h et entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 9h à 14h,

Autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 9h à 14h,

Autoroute A11 : entre Angers et Le Mans, de 10h à 14h,

Autoroute A13 : entre Caen et Rouen, de 12h à 14h,

Autoroute A62 : entre Toulouse et Bordeaux, de 10h à 17h,

Tunnel du Mont-Blanc en retour vers la France, de 16h à 18h (attente supérieure à 1 heure).

Enfin, pour la journée du dimanche 31 juillet, Bison Futé voit orange globalement dans le sens des départs, sauf la région Rhône-Alpes classée rouge. Ce sera mieux dans le sens des retours avec du vert sur une grande partie de la France et de l'orange en Rhône-Alpes, PACA et sur tout le pourtour de la Méditerranée.

Bison Futé conseille de quitter ou traverser l'Ile de France avant 7 heures ce dimanche 31 juillet. Plusieurs routes, autoroutes et horaires sont déconseillés pat Bison Futé :

Autoroute A7 : à éviter entre Lyon et Orange, de 7h à 20h et entre Orange et Marseille, de 9h à 21h,

Autoroute A8 : entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 8h à 20h et entre Cannes et l'Italie, de 17h à 20h,

Autoroute A9 : entre Orange et Narbonne, de 9h à 18h,

Autoroute A10 : à éviter à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 9h à 12h, et entre Orléans et Bordeaux, de 9h à 17h,

Autoroute A20 : entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 11h à 21h,

Autoroute A61 : entre Toulouse et Narbonne, de 9h à 17h,

Autoroute A62 : entre Agen et Toulouse, de 11h à 21h,

Autoroute A63 : entre Bayonne et l'Espagne, de 11h à 16h,

Tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie, de 10h à 17h (attente supérieure à 30 min).

Dans le sens des retours, Bison Futé recommande de regagner ou traverser l'Ile de France avant 14 heures :