"Chèque carburant : qui aura droit à l'indemnité inflation ?"

CHEQUE CARBURANTS. Invité du JT de 20 Heures de TF1 ce jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex a dévoilé la réponse du gouvernement face à la hausse du prix de l'essence. Ce sera bien une aide sous forme d'"indemnité inflation". A qui sera-t-il destiné, pour quel montant ? Voici les premières infos officielles.

[Mis à jour le 21 octobre 2021 à 20h38] Jean Castex a mis fin au suspense ce jeudi 21 octobre. Invité du JT de 20 heures de TF1 pour exposer la réponse du gouvernement à la hausse des prix de l'essence, le Premier ministre a dégainé une nouveauté : le chèque carburant, appelé par le Jean Castex "indemnité d'inflation", ce qui sous-entend que l'aide est jugée plus large que sur la simple question du carburant et concernera donc aussi les non-automobilistes.

Depuis plusieurs jours, la grogne montait autant que les critiques dans l'opposition où nombreux étaient les appels à baisser les taxes sur l'essence, une mesure plus large mais très coûteuse pour les finances publiques. La réponse du gouvernement sera bien finalement une mesure ciblée que l'on peut résumer en trois points :

l"'indemnité inflation" sera une aide de "100 euros qui sera versée aux Français qui gagnent moins de 2000 euros par mois", a exposé le Premier ministre.

la mesure sera ciblée, "d'abord pour les gens qui travaillent, notre première cible, mais aussi les indépendants, les chômeurs, les retraités aussi avec ces mêmes conditions de ressources".

l'aide sera versée automatiquement, aucune demande ne sera effectuée. 38 millions de Français seraient concernés selon les critères annoncés. Cette "indemnité inflation" pourra être versée par le biais des entreprises pour les salariés, d'ici "fin décembre 2021".

Pour rappel, alors qu'un nouveau relevé hebdomadaire est attendu vendredi, les prix à la pompe avaient une nouvelle fois augmenté de 2 centimes au litre la semaine dernière pour atteindre des niveaux très près de leurs records historiques : 1,56 euro le litre de gazole en moyenne sur le territoire nationale contre 1,62 euro le litre pour le sans-plomb 95 E10. Conditions, montant, versement, on fait le point sur ce précieux sésame pour le budget de nombreux Français : le chèque carburant, appelé officiellement par Jean Castex "indemnité inflation".

C'était évidemment le cœur de l'intervention de Jean Castex au 20 Heures de TF1 ce jeudi soir. Quelles seraient les conditions et contreparties du coup de pouce du gouvernement face à la hausse des prix des carburants ? Ce sera donc une condition de revenus : "les Français qui gagnent moins de 2000 euros par mois", soit environ 38 millions de Français concernés.

Depuis le début de semaine, plusieurs membres du gouvernement avaient insisté sur le côté ciblé de la mesure à attendre. Dès le vendredi 15 octobre, un proche de Jean Castex confiait au Parisien : "Ce ne sera pas une aide généralisée pour tous les automobilistes. Cela coûterait trop cher et irait également à l'encontre de notre politique de protection de l'environnement". Il a été suivi toute la semaine par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, fervent défenseur du chèque carburant, mais aussi par le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari jeudi soir sur BFM TV. Ce dernier déclarait à quelques minutes de la prise de parole de Jean Castex vouloir cibler "les ménages et plus modestes et les plus gros consommateurs de carburants". Finalement, Jean Castex a visé plus large et annoncé une aide bien plus massive qu'une aide aux automobilistes en difficulté.

Les modalités de versement du chèque carburant devraient être précisées très prochainement, sans doute dans la foulée de la prise de parole de Jean Castex au JT de 20 heures de TF1 ce jeudi 21 octobre. Le Premier ministre a donné quelques détails mais aussi temporisé, évoquant un délai de versement pour "fin décembre 2021" pour les salariés, en "janvier 2022" pour les agents de la fonction publique et sans doute "un peu plus tard" pour les retraités. Jean Castex a assuré vouloir faire en sorte que cette indemnité arrive le plus vite possible mais a admis que des précisions devaient encore être apportées au dispositif. Pour rappel, et à titre de comparaison, le gouvernement avait annoncé en septembre un bonus pour les bénéficiaires du chèque énergie afin de les aider à régler leurs factures de chauffage mais le versement n'interviendra qu'en décembre.

Ce sera donc sous la forme d'un montant de 100 euros, versé à chaque Français gagnant moins de 2000 euros nets par mois. Ce montant sera versé sous plusieurs formes, notamment directement via les entreprises pour les salariés. Des précisions doivent encore être apportées sur ces points.

Le dispositif imaginé par le gouvernement n'est finalement pas proche de celui déjà instauré en région Hauts-de-France depuis 2016. Dans cette région, une aide de 20 euros par mois est versée aux salariés sous certaines conditions. Il s'agit officiellement du dispositif "aide au transport" dont les critères sont précisés sur le site de la région. Outre le fait d'être domicilié en région Hauts-de-France, il faut également :

Circuler à bord d'un véhicule particulier ou un deux-roues motorisé pour la majorité de ses déplacements entre domicile et lieu de travail,

Être salarié via un CDI ou un CDD d'au moins un mois. Les intérimaires peuvent également faire la demande s'ils cumulent plusieurs contrats s'enchaînant sur un mois,

Le lieu de travail doit être distant d'au moins 20 kilomètres du domicile,

Être domicilié dans un secteur peu desservi par les transports en communs ou attester d'horaires décalés ne permettant pas de les emprunter. Le travail de nuit est notamment visé ainsi que les postes nécessitant un début de journée avant 7 heures et/ou une fin de travail après 22 heures.

Pour vérifier leur éligibilité, les résidents des Hauts-de-France peuvent réaliser une simulation et déposer leur dossier sur le site de la région, via une page dédiée "Aide au transport". 48 000 bénéficiaires ont été recensés par la région en 2020.

Une autre collectivité avait mis en place un dispositif d'aide financière sur le carburant, la métropole de Nice, en 2018. Les critères étaient légèrement différents de ceux des Hauts-de-France : 10 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, et être à plus de 500 mètres d'une station de tramway. 23 000 personnes avaient bénéficié de cette aide de 60 euros par trimestre. Le dispositif a toutefois pris fin en 2020, la métropole ayant mis l'accent sur le soutien à d'autres formes de mobilité comme une prime pour l'achat d'un véhicule électrique ou d'un vélo.