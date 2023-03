GP de Bahreïn F1 : à quelle heure voir le départ ? Les horaires, chaînes TV et streaming

GP DE BAHREIN F1. Ce dimanche 5 mars 2023 se tient le premier Grand Prix de la saison 2023 sur le circuit de Sakhir à Bahrein. A quelle heure sera donné le départ, où suivre ce premier GP 2023 ? Voici le programme complet.

[Mis à jour le 5 mars à 07h46] Place ce dimanche 5 mars 2022 au premier Grand Prix de la saison de F1 2023 ! Le rendez-vous est donné à Sakhir au Bahrein avec un départ prévu à 16 heures heure française pour une course qui se tiendra à la nuit tombée au Bahrein. Max Verstappen s'élancera en pole position, la surprise des essais libres Fernando Alonso sur son Aston Martin n'ayant réalisé que le 5e chrono des qualifications en Q3. Les Ferrari de Leclerc et Sainz 3e et 4e, en embuscade derrière les Red Bull, pourront-elles mettre la pression au départ ? Déception chez Alpine avec Esteban Ocon 9e et Pierre Gasly 20e et bon dernier. Retrouvez ci-dessous le programme détaillé !

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de Formule 1, pour le coup d'envoi de la saison le GP de Bahreïn diffusera d'une diffusion en clair et en intégralité sur les antennes de Canal +, voici tous les horaires du Grand Prix. Les horaires indiqués sont ceux de la prise d'antenne annoncée par Canal + qui débute ses émissions quelques minutes avant le début effectif des séances d'essais et de la course.

Le programme TV du Grand Prix de Bahreïn 2023 sur Canal + :

Vendredi 3 mars 2023 : essais libres 1 à 12h10 et Essais libres 2 à 15h40. Les deux séances sont diffusées sur Canal + Sport.

Samedi 4 mars 2023 : essais libres 3 à 12h05 et qualifications à 15h40. Les deux séances sont diffusées sur Canal +.

Dimanche 5 mars 2023 : émission "En pole à 14h, documentaire "Alpine, Bleu, Blanc, Vite" à 14h10 et départ de la course à 16h sur Canal +. L'émission Formula One sera diffusée à 17h55 sur Canal +.

Pas de TV ou envie de suivre la course sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Plusieurs solutions existent pour ne rient rater de cette nouvelle saison 2023 de F1. Le Grand Prix de Bahrein de F1 sera ainsi aussi visible sur le web. Rendez-vous pour cela sur le site de streaming de Canal+ MyCanal qui offre une diffusion en live des chaînes dont vous êtes abonnés. L'application MyCanal est également disponible pour les smartphones. Il faut pour cela créer son compte en mentionnant votre numéro d'abonné. MyCanal est accessible sur ordinateur via le lien suivant : live.mycanal.fr/tv/.

Autre possibilité, l'offre officielle de streaming offerte par le site officiel de la F1. Le F1 TV Direct permet de suivre la course en direct mais aussi les séances d'essais et de profiter de nombreux angles de caméras dont de multiples caméras embarquées pour suivre au plus près votre pilote préféré ! Une offre d'abonnement a été lancée en 2018 et permet d'accéder à de nombreuses services :