Accord RN - LR : Ciotti prend une décision explosive, Les Républicains vont-ils tous suivre ?

Eric Ciotti, président des Républicains (LR), a annoncé ce mardi son souhait d'une "alliance" avec le Rassemblement national (RN) aux législatives. Des ténors de son parti s'indignent et réclament son départ.

En direct

15:45 - Alliance de Ciotti avec le RN : "On le vire !" S'agace Florence Portelli Sur Franceinfo, la vice-présidence de LR Florence Mosalini Portelli ne transige pas : après la décision unilatérale d'Eric Ciotti d'une alliance avec le Rassemblement national, elle veut voir partir le président des Républicains. "On va éplucher les statuts de ce parti, qui a quand même des problèmes de démocratie interne sérieux, et on était un certain nombre à le dénoncer pudiquement en interne. On va peut-être enfin renverser un peu la table (…). Je pense qu’il y a possibilité de le faire partir s’il ne part pas par lui-même, et je ne doute pas que nous y arrivions", déclare la maire de Taverny. "Eric Ciotti était le premier à critiquer les gens qui étaient partis se vendre chez Macron, qu’est-ce qu’il fait là ?" S'indigne Florence Mosalini Portelli. "Il est en train de sauver sa circonscription de Nice, ça s’appelle de la collaboration", tranche-t-elle.

15:33 - Bruno Le Maire veut intégrer dans la "majorité" les LR "qui refusent la collaboration" Le ministre de l'Economie profite de la division provoquée au sein du parti LR après la décision d'Eric Ciotti de s'allier au RN. "Faisons une place dans notre majorité à tous les élus et militants LR qui refusent la collaboration", lance Bruno Le Maire sur X cet après-midi. Une nouvelle référence à peine masquée aux origines pétainistes du parti de Jordan Bardella. Certains déçus de Ciotti répondront-ils à son appel ?

15:26 - Eric Ciotti dit "bénéficier de la très large confiance des militants" LR "Je suis LR, je reste LR. Je suis président des LR et il n'est absolument pas question que je démissionne", tranche Eric Ciotti devant le siège de son parti, alors que sa décision de s'allier au RN lui vaut des appels à quitter la présidence. "D'autant que je sais bénéficier de la très large confiance des militants. Je reçois depuis quelques minutes des milliers de messages de soutien", affirme le député des Alpes-Maritimes. "Ils voulaient que les droites arrêtent d'être divisées. Ce sont nos adversaires qui nous ont divisés depuis des années et qui ont empêché la droite républicaine de gagner."

15:13 - Déjà deux départs dans les rangs LR après l'annonce d'une alliance avec le RN L'annonce d'Eric Ciotti au JT de TF1 fait déjà des dégâts : Sophie Primas, vice-présidente du Sénat, indique sur X qu'elle quitte le parti "au regard des déclarations" de son chef. Son collègue, le rapporteur général du Budget Jean-François Husson, fait de même : "Une alliance avec le RN aux législatives, c'est bien sûr sans moi !" Déclare celui-ci. Les premiers d'une liste qui pourrait s'allonger dans les prochaines heures.

15:03 - La n°2 de LR aux européennes apporte son "soutien total" à Ciotti Fraichement élue au Parlement européen, Céline Imart apporte son "soutien total" au projet d'alliance entre LR et le RN aux législatives porté par Eric Ciotti. "Face au danger de la Nupes v2 et face à l’impuissance du macronisme qui laisse la France exsangue, l’urgence est au redressement du pays ! Notre seule boussole est l’intérêt des français", estime la colistière de François-Xavier Bellamy sur X.

14:56 - Laurent Wauquiez "ne croit pas" aux "petites combinaisons" "Je vois tous ceux qui sont en train de s'agiter pour faire des coalitions, des alliances, des petites combinaisons. Je le dis tout de suite, je n'y crois pas", déclare Laurent Wauquiez lors d'un point presse. Le président de la région Hauts-de-France, proche d'Eric Ciotti, prend ses distances avec les déclarations du patron des Républicains, qui a appelé à une "alliance avec le Rassemblement national". "Je crois à la politique qui est faite dans la clarté, en défendant ses idées. Parfois on convainc, parfois on ne convainc pas, mais on ne trahit jamais", déclare Wauquiez.

14:49 - Copé dénonce l'"éloge de l’extrême droite" fait par Ciotti "Eric Ciotti ne parle qu’en son nom personnel", affirme à son tour Jean-François Copé. Le maire de Meaux s'était déjà inquiété dans la matinée d'une possible alliance entre LR et le RN. Les déclarations d'Eric Ciotti sur TF1 ont confirmé ses craintes. A présent, le député des Alpes-Maritimes "doit démissionner immédiatement de la présidence des républicains", juge Copé, qui estime que "son éloge de l’extrême droite est inacceptable et contraire à toutes les valeurs que nous défendons."

14:41 - Eric Ciotti "a perdu de lui-même la légitimité pour parler au nom" de LR, estime Michel Barnier "Je me suis toujours fait une certaine idée de mon pays, c'était celle du général De Gaulle", déclare l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy devant la presse. "Ce n'est pas cette idée là qui est défendue par Eric Ciotti", poursuit Michel Barnier, qui dénonce "une ligne d'accord avec un parti populiste et anti-européen". Pour Michel Barnier, Eric Ciotti "a perdu de lui-même la légitimité pour parler au nom de notre famille puisqu'il s'est exprimé tout seul." Il appelle les instances du parti LR à se réunir pour "tirer les conséquences" démocratiquement de la situation.

14:32 - Valérie Pécresse appelle LR à "dénoncer immédiatement l'accord" proposé par Ciotti avec le RN "Vendre son âme pour un plat de lentilles et draper cela dans l’intérêt du pays…c’est ce que j’ai toujours refusé", s'indigne la présidente LR de la région Île-de-France sur X. "L’honneur, la droiture, les convictions ne sont pas des vains mots. Tout ne s’achète pas", estime Valérie Pécresse. Pour cette dernière, "les Républicains doivent dénoncer immédiatement l’accord proposé par Ciotti avec le RN."

14:29 - "La honte a désormais un nom", lâche Dupond-Moretti Pour le garde des Sceaux, Eric Ciotti "se vautre dans le déshonneur pour sauver sa tête" en acceptant la main tendue du Rassemblement national. "Offrir à Le Pen le parti du général de Gaulle sur un plateau d’argent, la honte a désormais un nom", s'indigne Eric Dupond-Moretti, qui ajoute : "La clarification est à l’oeuvre. Les extrémistes tombent les masques. Tous les républicains doivent être à la hauteur."

14:21 - Le vice-président de LR s'en prend à son tour à Eric Ciotti "Nous savons désormais qu’en juin 1940, Eric Ciotti n’aurait jamais traversé la Manche", écrit Julien Dive sur X. Une référence aux origines gaullistes du parti Les Républicains, alors que son patron vient d'ouvrir la voie à une alliance avec le Rassemblement national.

14:17 - Marine Le Pen salue le "choix courageux" d'Eric Ciotti Auprès de l'AFP, la présidente des députés du Rassemblement national évoque le "choix courageux" d'Eric Ciotti de solliciter une alliance avec le parti d'extrême droite. Pour Marine Le Pen, cette décision d'Eric Ciotti prouve son "sens des responsabilités". Hier soir sur TF1, l'ancienne présidente du RN indiquait être prête à ne pas présenter de candidat aux législatives face aux députés "patriotes".

14:12 - Le président des Jeunes Républicains apporte son soutien à Ciotti Au milieu des critiques qui pleuvent sur Eric Ciotti, le patron de LR peut compter sur le soutien de Guilhem Carayon. "Avec Eric Ciotti et des milliers de militants des Républicains, nous faisons le choix du courage et du bon sens", écrit le patron des Jeunes Républicains sur X. Selon Guilhem Carayon, "il faut écouter le peuple qui n’en peut plus de la politique de M. Macron. Le France d’abord, la France toujours."

14:05 - "Je n'avaliserai jamais [..] un accord avec le RN", affirme Gérard Larcher Au tour du président du Sénat de désavouer le président de son parti : "À la suite des déclarations d’Eric Ciotti, j’estime qu’il ne peut plus présider notre mouvement et doit se démettre de son mandat de président des Républicains", écrit Gérard Larcher sur X. "Je n'avaliserai jamais, sous aucun prétexte, un accord avec le RN contraire à l'intérêt de la France et à notre histoire", a déclaré Larcher devant les sénateurs LR, selon BFMTV.