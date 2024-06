Conférence de presse de Macron : après la dissolution, l'heure des explications

Après son discours choc dimanche soir, annonçant la dissolution de l'Assemblée et de nouvelles législatives, Emmanuel Macron va de nouveau parler ce mardi après-midi, lors d'une conférence de presse.

Une allocution de quelques minutes aura suffi à provoquer un énorme séisme dans le monde politique. Après la déroute de la majorité lors des élections européennes dimanche, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, provoquant de nouvelles élections législatives les 30 juin et 7 juillet. Selon le chef de l'Etat, "la montée des nationalismes est un danger pour notre nation, pour notre Europe, pour la place de la France dans l'Europe et le monde". "L'extrême droite est l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays", a assuré le président de la République, après avoir vu le Rassemblement national remporter le scrutin européen avec plus de 30% des suffrages, soit deux fois plus que sa candidate Valérie Hayer.

"J'ai entendu votre message, vos préoccupations. Je ne les laisserai pas sans réponse", s'est contenté d'expliquer ensuite Emmanuel Macron, au moment d'annoncer la dissolution, assurant avoir "confiance en notre démocratie". "Que la parole soit donné au peuple souverain, il n'y a rien de plus républicain", a-t-il ajouté, prenant le risque de voir le RN s'imposer à nouveau aux législatives anticipées, un mois à peine après son triomphe aux européennes.

Que va dire Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse ?

Emmanuel Macron en dira peut être plus sur son choix et son ambition ce mardi après-midi, lors de la conférence de presse annoncée "hors l'Elysée". Selon un interlocuteur cité par le Figaro, il devrait en effet "expliciter son choix", mais aussi esquisser de "premières pistes de recomposition" et même donner quelques "grandes orientations programmatiques". Une poignée d'idées de réformes devraient être lancées, qui seront les bases de la campagne de la majorité sortante dans les prochaines semaines.

L'Elysée n'a pour l'instant pas communiqué l'heure ni le lieu de la conférence de presse. Ce lundi, Emmanuel Macron se trouvait à Oradour-sur-Glane, où il a pris la parole dans le cadre des commémorations du massacre ayant eu lieu il y a 80 ans dans le village. "L'Histoire jamais ne recommence, qu'elle soit choisie, qu'elle soit parfois subie. C'est dans ce souvenir, dans les cendres d'Oradour que nous devons faire renaître la force de cette réconciliation, la sève de notre projet européen et notre volonté encore bien présente de liberté, d'égalité et de fraternité", a-t-il lancé.