Grand Prix du Canada : Verstappen a-t-il encore de la marge ?

La Formule 1 fait ce week-end une halte au Canada, lieu de la 9ème manche du championnat du monde. Battu pour la deuxième fois en trois courses à Monaco voilà quinze jours, Max Verstappen a moins de marge sur ses rivaux.

Le premier tiers de la saison de Formule 1 a été bouclé à Monaco il y a deux semaines. Huit courses sur vingt-quatre ont été disputées, et, surprise, ce championnat du monde 2024 réserve un peu plus de suspense que prévu. Bien sûr, Max Verstappen, vainqueur à cinq reprises (Bahreïn, Arabie Saoudite, Japon, Chine, Émilie-Romagne), reste le grand favori pour se coiffer d'une quatrième couronne mondiale mais sa domination n'est plus aussi forte qu'il y a un an. Il faut dire qu'en remportant 19 Grands Prix sur 22 en 2023 – un nouveau record – le Néerlandais avait placé la barre très haut.

Cette saison, la Red Bull du triple champion du monde est moins dominatrice. C'est d'autant plus vrai depuis trois courses qui ont vu trois pilotes différents triompher. S'il avait franchi la ligne d'arrivée le premier en Émilie-Romagne le 19 mai, Verstappen a été dominé par Lando Norris à Miami (5 mai) et par Charles Leclerc à Monaco (26 mai) où il a dû se contenter d'une très inhabituelle sixième place. Résultat, son avance au championnat du monde sur le Monégasque s'est réduite à 31 points (169 contre 138). Elle était de 69 points à la même époque sur son dauphin – son coéquipier Sergio Perez (195 à 126) - l'an dernier. Si la suprématie du Néerlandais est en recul, c'est aussi parce que l'écart de performances entre sa monoplace et celles de ses concurrents s'est grandement réduit.

La saison passée, Red Bull avait gagné les huit premiers Grands Prix (et même les 14 !). Cette année, Ferrari, par deux fois, et McLaren ont déjà mis à mal l'hégémonie de l'écurie autrichienne. Est-ce à dire que Verstappen a du souci à se faire dans sa quête d'un nouveau titre ? Sans doute pas, mais la redistribution des cartes des dernières semaines doit l'alerter. Au Canada ce week-end, sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal (où des averses sont attendues), le Batave sera une nouvelle fois l'homme à battre. Mais ses rivaux, au premier rang desquels Charles Leclerc, Carlos Sainz et Lando Norris, savent désormais que la RB-20 n'est plus intouchable. Et ça change tout.

A quelle heure suivre le Grand Prix du Canada ?

Après deux courses en Europe, à Imola et Monaco, le championnat du monde de Formule 1 va faire une escale au Canada ce week-end avant de revenir sur le vieux continent. Les horaires vont donc changer pour les téléspectateurs français puisque Paris est en avance de six heures sur Montréal, lieu du neuvième Grand Prix de la saison. Les pilotes entreront en scène vendredi soir pour la première séance d'essais libres, c'est également en soirée qu'auront lieu les qualifications et la course, respectivement samedi et dimanche.

Essais libres 1 à 19h30 le vendredi 7 juin (durée : 1h)

Essais libres 2 à 23h le vendredi 7 juin (durée : 1h)

Essais libres 3 à 18h30 le samedi 8 juin (durée : 1h)

Qualifications à 22h le samedi 8 juin (durée : 1h)

Grand Prix à 20h le dimanche 9 juin (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV est diffusé le GP du Canada ?

Le Grand Prix du Canada sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les trois séances d'essais libres, vendredi et samedi, seront retransmises sur Canal+ Sport tandis que les qualifications et le Grand Prix passeront sur la chaîne Premium.

Vendredi : Libres 1 à 19h15 + Libres 2 à 22h45 sur Canal+ Sport

Samedi : Libres 3 à 18h15 + Qualifications à 21h40 sur Canal+ Sport

Dimanche : émission "La Grille" à 18h55 puis Grand Prix à 20h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 8 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 169 points

2. Charles Leclerc (Ferrari) 138 points

3. Lando Norris (McLaren) 113 points

4. Carlos Sainz (Ferrari) 108 points

5. Sergio Perez (Red Bull) 107 points

6. Oscar Piastri (McLaren) 71 points

7. George Russell (Mercedes) 54 points

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 42 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 33 points

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 19 points

11. Lance Stroll (Aston Martin) 11 points

12. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

12. Niko Hülkenberg (Haas) 6 points

14. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 5 points

15. Alex Albon Williams) 2 points

16. Pierre Gasly (Alpine) 1 point

16. Esteban Ocon (Alpine) 1 point

16. Kevin Magnussen (Haas)1 point

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. GP de Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. GP du Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. GP de Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. GP de Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 22h (Vainqueur : Norris)

7. GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai (Vainqueur : Verstappen)

8. GP de Monaco : dimanche 26 mai (Vainqueur : Leclerc)

9. GP du Canada (Montréal) : dimanche 9 juin à 20h

10. GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin à 15h

11. GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin à 15h

12. GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet à 16h

13. GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet à 15h

14. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet à15h

15. GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août à15h

16. GP d'Italie (Monza) : dimanche 1er septembre à15h

17. GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre à 13h

18. GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre à 14h

19. GP des Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre à 21h

20. GP du Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. GP de Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. GP du Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre à 15h

24. GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h