"GP d'Azerbaïdjan F1 : Gasly sur le podium ! Le classement du Grand Prix"

GP AZERBAIDJAN. Au terme d'une course de folie marquée par l'abandon dans les derniers tours de Max Verstappen et un drapeau rouge, Pierre Gasly termine à la 3e place.

[Mis à jour le 6 juin 2021 à 16h31] Une course incroyable ! En tête et ultra dominateur, Max Verstappen a abandonné à trois tours de la fin à cause d'une rupture de son pneu arrière, provoquant un drapeau rouge et un nouveau départ de trois tours. Alors que Lewis Hamilton appelait à la prudence à la radio, c'est le Britannique qui commettait l'erreur au restart en bloquant ses pneus, laissant Sergio Perez filer vers sa seconde victoire, Vettel à la 2e place et surtout Pierre Gasly à la 3e place. Le Français a livré une grosse bataille avec la Ferrari de Charles Leclerc mais a finalement eu le dernier mot. Le classement :

END OF RACE (LAP 51/51)



TOP 10

Perez

Vettel

Gasly

Leclerc

Norris

Alonso

Tsunoda

Sainz

Ricciardo

Raikkonen #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/hFcjZpOx02 — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

Charles Leclerc partira en pole position juste devant Lewis Hamilton. Sur la seconde ligne on retrouvera Max Verstappen juste devant Pierre Gasly, voici la grille complète :

QUALIFYING CLASSIFICATION



Four different teams in the top four grid positions #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/6spQypuepz — Formula 1 (@F1) June 5, 2021

Le GP d’Azerbaïdjan de Formule 1 se déroule ce dimanche 6 juin 2021 alors que le week-end entier retrouve des horaires habituels en débutant le vendredi. Voici les horaires détaillés du Grand Prix d'Azerbaïdjan ce week-end.

Vendredi 4 juin : essais libres 1 à partir de 10h30 et essais libres 2 à partir de 14h00 heure française.

essais libres 1 à partir de 10h30 et essais libres 2 à partir de 14h00 heure française. Samedi 5 juin : essais libres 3 à partir de 11h00, qualifications à partir de 14h00.

essais libres 3 à partir de 11h00, qualifications à partir de 14h00. Dimanche 6 juin : Grand Prix à partir de 14h00.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan n'est diffusé que sur une chaîne payante, via les antennes de Canal + avec la course du dimanche et comme tous les week-ends le groupe diffusera l'ensemble du week-end, avec les essais libres en direct dès le vendredi puis les qualifications le samedi avant la course le dimanche. Voici les chaînes pour ne rien manquer de ce Grand Prix à Monaco :

Essais libres 1 et 2 le vendredi 26 avril : 10h30 et 14h heure française sur Canal + Sport.

Essais libres 3 et qualifications le samedi 27 avril : 11h sur Canal + Sport et 14h00 sur Canal +

Course le dimanche 28 avril : 14h sur Canal + (prise d'antenne à 13h15 pour l'émission "La Grille".

Impossible de suivre le GP d’Azerbaïdjan à la télévision ? Vous pouvez également regarder la F1 en streaming sur votre ordinateur, smartphone ou tablette. Canal + diffuse également ses programmes en direct sur le web via son site dédié au streaming MyCanal. Elle propose également des programmes en replay (magazines de la F1, meilleurs moments...). L'application MyCanal est également disponible pour les smartphones. Il faut pour cela créer son compte en mentionnant votre numéro d'abonné. MyCanal est accessible sur ordinateur via le lien suivant : live.mycanal.fr/tv/.

Depuis quelques mois, une autre solution existe pour suivre la F1 en streaming légal via l'offre officielle du site officiel de la F1 : F1.com. Le F1 TV Direct permet en effet de suivre la course en direct. Vous pouvez également suivre toutes les séances d'essais en direct tout en profitant de vos propres talents de réalisateur en profitant de nombreux angles de caméras dont de multiples caméras embarquées. Pratique pour suivre au plus près la course de votre pilote préféré ! Pour l'ensemble de la saison 2019, le prix est de 189 euros l'abonnement annuel. Pour ce prix, l'abonnement inclut :