GP de Grande-Bretagne F1 : horaires, diffusion TV, streaming... Comment suivre le Grand Prix en direct ?

GP SILVERSTONE F1. Après la toute première qualification sprint de l'histoire offrant la pole position à Max Verstappen, place au format classique du Grand Prix. Chaîne TV, programme... Les infos

[Mis à jour le 18 juillet 2021 à 13h15] Un week-end pour l'histoire ! En Grande-Bretagne, sur le mythique circuit de Silverstone, la Formule 1 a inauguré son tout nouveau format avec la qualification sprint. Si Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la qualification traditionnelle du vendredi soir, c'est bien Max Verstappen qui partira en pole position ce dimanche après avoir remporté la course sprint devant le Britannique et Bottas. Derrière, on notera le gros gain de Fernando Alonso, grand vainqueur de cette nouvelle formule qui passe de la 13e à la 7e position sur la grille de départ. En revanche, les perdants se nomment Carlos Sainz, parti 9e, l'Espagnol partira finalement 11e après un accrochage avec Russell alors que Sergio Perez a tout simplement abandonné la course et partira dernier.

Retrouvez le programme du GP de Grande-Bretagne ainsi que les chaînes et horaires de diffusion TV ci-dessous !

Le GP de Grande-Bretagne 2021 va avoir lieu le dimanche 18 juillet 2021. Retrouvez le programme complet du Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2021 ci-dessous :

Vendredi 16 juillet 2021 : essais libres 1 de F1 (15h30-12h30), qualifications traditionnelles (19h-20h)

essais libres 1 de F1 (15h30-12h30), qualifications traditionnelles (19h-20h) Samedi 17 juillet 2021 : essais libres 2 de F1 (13h-14h), qualifications sprint (17h30-18h)

essais libres 2 de F1 (13h-14h), qualifications sprint (17h30-18h) Dimanche 18 juillet 2021 : course du Grand Prix de Grande-Bretagne F1 (16h-18h)

Le Grand Prix de Grande-Bretagne va uniquement être diffusé sur Canal + et sur les chaînes du groupe Canal +, comme Canal + Sport cette année. La course du GP de Grande-Bretagne 2021 sera quant à elle diffusée en direct sur la chaîne principale le dimanche 2 août. Canal + diffusera l'ensemble du week-end, avec les essais libres en direct dès le vendredi tout comme la qualification traditionnelle puis la qualif sprint le samedi.

Le Programme TV du GP de Grande-Bretagne 2021 :

Vendredi 16 juillet 2021 : essais libres 1 à partir de 15h30 et qualifications traditionnelles à 19h (Canal + Décalé).

essais libres 1 à partir de 15h30 et qualifications traditionnelles à 19h (Canal + Décalé). Samedi 17 juillet 2021 : essais libres 2 à partir de 13h (Canal + Décalé), qualifications sprint à partir de 17h30. (Canal +)

essais libres 2 à partir de 13h (Canal + Décalé), qualifications sprint à partir de 17h30. (Canal +) Dimanche 18 juillet 2021 : "La Grille" à 15h15 (Canal +), Grand Prix de Grande-Bretagne à partir de 16h (Canal +).

Il est possible de suivre ce GP de Grande-Bretagne F1 grâce aux différentes offres de streaming disponibles. Canal + permet par exemple à ses abonnés d'ouvrir un compte gratuitement sur MyCanal, sa plateforme de streaming en ligne. Il est possible d'y visualiser les essais, qualifications et courses de F1 en direct avec les commentaires de la chaîne Canal +. Une autre solution consiste à suivre la course en direct sur le site officiel de la F1. F1.com propose en effet un service appelé F1 TV Direct qui permet de visualiser de nombreuses vidéos en streaming, ainsi que les essais et courses de F1 en direct. Les passionnés y retrouveront des informations complémentaires comme le live timing ou des statistiques. Des angles de caméras inédits sont également disponibles, ainsi que des caméras embarquées pour vivre la course de votre pilote préféré, comme si vous y étiez ! L'abonnement annuel à ce service coûte 189 euros. Il est aussi possible de s'abonner de façon mensuelle. Pour ce prix, vous profitez de :

toutes les séances d'essais libres et qualifications en direct

la course en direct et en replay

les caméras embarquées et les communications radios des pilotes

les courses annexes (F2, F3...) en direct

des archives de courses de F1 pour revivre l'histoire de cette compétition

les chronométrages et live timing en direct

Le Grand Prix de Grande-Bretagne F1 se déroule sur le mythique circuit de Silverstone, situé dans la commune du même nom. Le circuit de Silverstone a été le premier au monde a accueillir une course de Formule 1 comptant pour le championnat du monde de F1, le 13 mai 1950. Un lieu chargé d'histoire, donc, qui accueillera à nouveau le championnat du monde de F1 le dimanche 14 juillet 2019. Long de 5,891 kilomètres, son tracé intègre 18 virages. Les infrastructures du circuit peuvent accueillir plus de 150 000 personnes. Alors que l'avenir du GP de Grande-Bretagne à Silverstone était incertain depuis 2017, une annonce des propriétaires du circuit a eu lieu à quelques jours du départ de l'édition 2019 du Grand Prix. Le GP de Grande-Bretagne sera ainsi maintenu à Silverstone au moins jusqu'en 2024.