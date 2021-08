24h du Mans 2021 : la Toyota n°7 s'impose, Alpine 3e, le classement complet

24 HEURES DU MANS 2021. Du début des 24H du Mans jusqu'à la fin de la course, la Toyota n°7 n'a pas été inquiétée et s'impose pour la première fois de son histoire alors qu'en LM P2 la fin de course a été dramatique. Le classement.

C'était une édition historique avec la toute première de la nouvelle catégorie Hypercar, elle l'a été encore plus avec la toute première victoire dans les 24h du Mans de la Toyota n°7 conduite par Kobayashi, Conway et Lopez. En pole position, la voiture et son équipage ont parfaitement maîtrisé la course malgré quelques problèmes de pompe à essence dimanche matin. Derrière, si la course aurait pu se terminer dès le premier tour pour la n°8, l'équipage Buemi, Nakajima et Hartley ont terminé deuxième à deux tours alors que l'écurie française Alpine, très attendue, a fait le travail en prenant la 3e place.

En LM P2, le dénouement s'est avéré tragique pour le Team WRT. En tête, la voiture 41, pilotée notamment par l'ancien pilote de F1 Kubica, est tombée en panne dans le dernier tour de la course, laissant la victoire à la n°31. Une victoire acquise pour 7 dixièmes face à la Jota n°28.

INCROYABLE !!

La #41 @followWRT, voiture en tête du classement LMP2, s'arrête dans son dernier tour #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/C7WGKnd1Wi — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) August 22, 2021

Voici le classement final de ces 24h du Mans dans toutes les catégories.

Catégorie Hypercar aux 24h du Mans

#7 – Toyota GR010 (Toyota) – Conway, Kobayashi, Lopez #8 – Toyota GR010 (Toyota) – Buemi, Nakajima, Hartley à deux tours #36 – Alpine A480 (Alpine) – Negrao, Lapierre, Vaxivière à quatre tours #708 – Glickenhaus 007 (SGC) – Derani, Mailleux, Pla à quatre tours #709 – Glickenhaus 007 (SGC) – Briscoe, Westbrook, Dumas à 7 tours.

Catégorie LM P2 dans les 24h du Mans 2021

#31 – Oreca (WRT) – Frijns, Habsburg, Milesi #28 – Oreca (Jota) – Gelael, Vandoorne, Blomqvist #65 – Oreca (Panis) – Canal, Stevens, Allen #23 – Oreca (United) – Di Resta, Lynn, Boyd #34 – Oreca (Inter Europol) – Schiemovski, Van der Zande, Brundle

Catégorie LM GTE PRO dans les 24h du Mans 2021

#51 – Ferrari 488 Evo (AF Corse) – Pier Guidi, Calado, Ledogar #63 – Corvette C8.R (Corvette) – Garcia, Taylor, Catsburg #92 – Porsche 911 RSR (Porsche) – Estre, Jani, Christensen #91 - Porsche 911 RSR (Porche) - Bruni, Lietz, Makowiecki #52 - Ferrari (AF Corse) - Serra, Molina, Bird

Catégorie LM GTE AM dans les 24h du Mans 2021

#83 - Ferrari 488 Evo (AF Corse) - Perrodo, Nielsen, Rovera #33 - Aston Martin (TF Sport) Keating, Perrera, Fraga #80 - Ferrari 488 Evo (Iron Linx) Cressoni, Mastronardi, Ilott

Traditionnellement sur Eurosport mais également sur France TV depuis 1995 pour notamment le départ et la dernière heure de course, l'édition 2021 des 24h du Mans marquera un tournant dans sa médiatisation puisque La Chaine l'Equipe a officiellement acquis les droits pour les trois prochaines années. L'ensemble des épreuves du championnat du monde d'endurance seront également diffusées par la chaine sportive.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si la pandémie du coronavirus laisse le monde un peu tranquille, l'édition 2022 des 24H du Mans se disputera de nouveau en juin, les 11 et 12 juin selon le calendrier officiel de la WEC.