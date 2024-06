GP d'Autriche : Alpine pour confirmer, Gasly dans la durée

L'écurie française se montre plus performante depuis plusieurs Grands Prix. Dimanche, une nouvelle occasion sera donnée à Pierre Gasly, tout juste renouvelé, et Esteban Ocon de confirmer cette embellie en Autriche.

Il y a du mieux chez Alpine. En fond de grille en début de saison, la faute à une A524 mal née, l'écurie française a retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Au Canada comme en Espagne le week-end dernier, Pierre Gasly et Esteban Ocon sont parvenus à entrer dans les points, en se classant à chaque fois respectivement neuvième et dixième. Suffisant pour doubler Haas et remonter à la septième place du championnat du monde des constructeurs. Surtout, depuis quelques courses, les deux pilotes français parviennent à faire au moins aussi bien que les Aston Martin et Racing Bulls et à figurer comme les plus performants derrière les intouchables Red Bull, McLaren, Ferrari et Mercedes.

Ce mieux dans les résultats de l'équipe est étrangement arrivé après le dommageable épisode de Monaco où Ocon et Gasly s'étaient accrochés de façon asses stupide dans le premier tour du Grand Prix, coûtant l'abandon du premier nommé, pas épargné ensuite par Bruno Famin, le patron des Bleus. Ocon, plus trop en odeur de sainteté chez Alpine, ne repartira pas pour une cinquième année avec l'écurie française et se retrouve aujourd'hui en quête d'un volant pour 2025. Ce n'est pas le cas de Gasly dont la prolongation de contrat pour plusieurs saisons (la durée exacte n'a pas été précisée) a été officialisée ce jeudi.

''Je me sens vraiment chez moi dans cette grande équipe, a confié le Normand, dans le Top 10 des trois dernières courses, dans le communiqué de l'équipe. J'aime faire partie intégrante à la fois du projet Formule 1 et de la vision plus large d'Alpine Cars. J'y suis depuis plus de dix-huit mois officiellement et le but a toujours été de construire sur le long terme avec l'équipe. Si la saison en piste a été difficile jusqu'ici, je reste fidèle au projet. Je suis satisfait des changements apportés, du travail acharné et de la direction prise par l'écurie.'' Un travail qui commence à porter ses fruits au sein d'une équipe en quête de stabilité après avoir subi beaucoup de changements ces derniers mois.

En Autriche ce week-end, les monoplaces bleu et rose entendent confirmer leur renouveau et encore marquer des points. Il sera ensuite peut-être temps pour les dirigeants d'annoncer qui remplacera Ocon dans le baquet l'an prochain. Même si le dossier est épineux, Alpine espère encore attirer dans ses filets Carlos Sainz, pourtant annoncé depuis un certain temps chez Williams. Mais l'arrivée récente de Flavio Briatore comme conseiller au sein de l'écurie française semble avoir insufflé une nouvelle dynamique chez Alpine.

A quelle heure suivre le Grand Prix d'Autriche ?

Le championnat du monde de Formule 1 fait une escale cette semaine en Autriche. Le Grand Prix disputé sur le circuit de Spielberg fait partie des six courses du calendrier 2024 à compter un Sprint. Les pilotes n'effectueront donc qu'une seule séance d'essais libres, vendredi midi, avant de disputer les qualifications pour cette course réduite dans l'après-midi. La journée de samedi sera consacrée à la course sprint et aux qualifications pour le Grand Prix, lequel aura lieu dimanche comme (presque) toujours.

Essais libres 1 à 12h30 le vendredi 28 juin (durée : 1h)

Qualifications Sprint à 16h30 le vendredi 28 juin (durée : 1h)

Course Sprint à 12h le samedi 29 juin (durée : 40mn)

Qualifications à 16h le samedi 29 juin (durée : 1h)

Grand Prix à 15h le dimanche 30 juin (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix d'Autriche ?

Le Grand Prix d'Autriche sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les trois séances d'essais libres, vendredi et samedi, seront retransmises sur Canal++ Sport tandis que les qualifications et le Grand Prix passeront sur la chaîne Premium.

Vendredi : Libres 1 à 12h15 + Qualifications Sprint à 16h10 sur Canal+ Sport

Samedi : Course Sprint à 11h30 + Qualifications à 15h40 sur Canal+ Sport

Dimanche : émission "La Grille" à 13h55 puis Grand Prix à 15h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 10 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 219 points

2. Lando Norris (McLaren) 150 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 148 points

4. Carlos Sainz (Ferrari) 116 points

5. Sergio Perez (Red Bull) 111 points

6. Oscar Piastri (McLaren) 87 points

7. George Russell (Mercedes) 81 points

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 70 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 41 points

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 19 points

11. Lance Stroll (Aston Martin) 17 points

12. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 9 points

13. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

13. Niko Hülkenberg (Haas) 6 points

15. Pierre Gasly (Alpine) 5 points

16. Esteban Ocon (Alpine) 3 points

17. Alex Albon Williams) 2 points

18. Kevin Magnussen (Haas) 1 point

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. GP de Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. GP du Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. GP de Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. GP de Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 22h (Vainqueur : Norris)

7. GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai (Vainqueur : Verstappen)

8. GP de Monaco : dimanche 26 mai (Vainqueur : Leclerc)

9. GP du Canada (Montréal) : dimanche 9 juin (Vainqueur : Verstappen)

10. GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin (Vainqueur : Verstappen)

11. GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin à 15h

12. GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet à 16h

13. GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet à 15h

14. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet à15h

15. GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août à15h

16. GP d'Italie (Monza) : dimanche 1er septembre à15h

17. GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre à 13h

18. GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre à 14h

19. GP des Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre à 21h

20. GP du Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. GP de Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. GP du Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre à 15h

24. GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h