Formule E : calendrier des GP, diffusion TV, pilotes... Les infos

FORMULE E. La nouvelle saison de Formule E, appelée désormais Championnat du monde de la FIA, débute le 26 février et comportera 8 épreuves sans l'épreuve à Paris. Diffusion TV, calendrier... Les infos.

Parce qu'il n'y a pas que la Formule 1, la Formule E lance sa saison 2021 le 26 février en Arabie Saoudite avec deux courses nocturnes au programme. Initialement prévu à Santiago au Chili mi-janvier, le début de la saison a été décalé en raison de la pandémie du coronavirus. Au total, ce sont huit manches qui sont au programme avec l'absence en 2021, comme en 2020 du Formule E Paris (Séoul, Berlin, Londres et New York ne sont pas non plus au calendrier 2021).

Il y aura donc huit courses au programme de cette saison 2021 qui débute le 26 février avec seulement trois manches en Europe en Italie, Espagne et Monaco, voici les dates des courses :

26 février : Ryad (ARS) course 1

Ryad (ARS) course 1 27 février : Ryad (ARS) course 2

Ryad (ARS) course 2 10 avril : Rome (ITA)

Rome (ITA) 24 avril : Valence (ESP)

Valence (ESP) 8 mai : Monaco (MON)

Monaco (MON) 22 mai : Marrakech (MAR)

Marrakech (MAR) 5 juin : Santiago (CHI) course 1

Santiago (CHI) course 1 6 juin : Santiago (CHI) course 2

Douze équipes sont engagées pour cette saison 2021 du Championnat du monde de la FIA. Parmi elles, une écurie française, Nissan e-Dams, voici la liste des écuries :

Audi Sport ABT (GER)

Nissan e-Dams (FRA)

BMW i Andretti Motorsport (USA)

DS Techeetah (CHI)

Envision Virgin Racing (GBR)

Dragon Penske Autosport (USA)

Mahindra Racing (IND)

Mercedes-EQ (GER)

Nio 333 (CHI)

Jaguar Racing (GBR)

Tag Heuer Porsche (GER)

ROKiT Venturi Racing (MON)

Vingt quatre pilotes sont engagés dans le championnat du monde de Formule E dont deux Français, Jean-Eric Vergne, double champion du monde de Formule E et Norman Nato. Voici le paddock complet de cette saison 2021 :

António Félix da Costa / Jean-Éric Vergne (DS)

Sébastien Buemi / Oliver Rowland (Nissan)

Stoffel Vandoorne / Nyck de Vries (Mercedes)

Nick Cassidy / Robin Frijns (Envision Virgin Racing)

Maximilian Günther / Jake Dennis (BMW)

Lucas Di Grassi / René Rast (Audi)

Sam Bird / Mitch Evans (Jaguar)

Pascal Wehrlein / André Lotterer (Porsche)

Alexander Sims / Alex Lynn (Mahindra)

Edoardo Mortara / Norman Nato (Venturi)

Nico Müller / Sérgio Sette Câmara (Dragon Penske)

Oliver Turvey / Tom Blomqvist (NIO)

La compétition Formule E a été lancée en 2014 et se déroulent normalement sur deux ans en débutant à l'automne ou en fin d'année et se terminant au début de l'été. Le Covid-19 a entraîné une modification du calendrier depuis 2020 et la nouvelle saison en février 2021. Les écuries engagées ont toutes le même châssis à disposition (Spark Gen2) mais peuvent développer à leur guise le groupe propulseur, soit le moteur électrique, la boite de vitesses ou encore le système de refroidissement. En 2019 l'arrivée de la nouvelle génération de Formule E permet désormais de boucler les 45 minutes de course et disposant de plus de puissance (200 KwH en mode normal, 225 kWh en mode attaque contre 180 et 200 auparavant). L'accélération est très rapide de 0 à 100 km/h : 3 secondes.

Comme pour la Formule 1 ou les autres compétitions organisées par la FIA, la Formule E adopte un barème classique avec 25 points pour le premier et 1 point pour le dernier :

1er - 25 pts

2ème - 18 pts

3ème - 15 pts

4ème - 12 pts

5ème - 10 pts

6ème - 8 pts

7ème - 6 pts

8ème - 4 pts

9ème - 2 pts

10ème - 1 pt

Notez que le pilote partant en pole position (Julius Baer Pole Position) marque trois points supplémentaires, tandis que le pilote qui définit le meilleur tour pendant la course reçoit un point supplémentaire s'il termine parmi les 10 premiers. Dans le cas contraire, le pilote dans le top 10 avec le second meilleur tour prend le point.

Bonne nouvelle pour les amateurs de Formule E, alors que traditionnellement l'épreuve prévue à Paris est diffusée en clair sur C8 et que la saison a sa place sur les antennes de Canal + et Eurosport, la chaine L'Equipe a également obtenu les droits de diffusion du championnat du monde de Formule électrique.