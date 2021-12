GP Arabie Saoudite : horaires, chaîne TV, qualifs... Comment suivre le Grand Prix ?

GP ARABIE SAOUDITE. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite, une première au calendrier de la F1, se tient ce week-end sur le tout nouveau circuit de Jeddah. A quelle heure suivre cet avant-dernier duel de la saison entre Lewis Hamilton et Max Verstappen et sur quelle chaîne ? Voici le programme !

Nouvelle terre d'accueil pour la Formule 1 ce week-end ! La F1 s'apprête à découvrir l'Arabie Saoudite et le rapide circuit de Jeddah, construit pour l'occasion. Sur un tracé terminé il y a quelques jours seulement et où l'adhérence reste bien mystérieuse, le nouveau round du combat pour le titre mondial entre Lewis Hamilton et Max Verstappen promet beaucoup. Avantage à Max Verstappen qui possède 8 points d'avance avant les deux dernières manches, à Jeddah puis à Abu Dhabi pour le dénouement de la saison 2021 de F1.

Attention toutefois, la dynamique s'est inversée et après sa démonstration au Brésil, Lewis Hamilton a encore resserré l'écart en remportant le Grand Prix du Qatar. Pour ce rendez-vous où tous les pilotes arrivent sans repères, réglages ou indications nés de roulages précédents, le suspense est donc entier. Comment suivre ce 1er Grand Prix d'Arabie Saoudite à la TV ? A quelle heure faut-il s'installer pour suivre les essais libres vendredi et les qualifications samedi ? Voici le programme complet de ce GP d'Arabie Saoudite 2021.

Quels sont les horaires des essais libres du GP d'Arabie Saoudite de F1 ?

Les premiers tours de roues sur le nouveau circuit de Jeddah qui accueille la F1 ce week-end sont très attendus. Les pilotes chercheront à accumuler de l'expérience et des kilomètres sur ce nouveau tracé avant d'affiner les réglages lors de la 2e séance avant un dernier rendez-vous sans pression le samedi pour les essais libres 3.

1ere séance d'essais libres à 14h30, heure française

2e séance d'essais libres à 18, heure française

3e séance d'essais libres à 15h, heure française

Quels sont les horaires des qualifications du GP d'Arabie Saoudite ?

Samedi, après les essais libres 3, place à la redoutée séance de qualifications. Sur un circuit bordé par les murs et où les pilotes manqueront encore de repères avant de toucher les limites de leurs monoplaces, cette séance pourrait réserver des surprises. Des pilotes vedettes seront-ils écartés dès la Q1 ou échoueront-ils à rejoindre le top 10 et la Q3 ? Pour le savoir, rendez-vous ce samedi 4 décembre à partir de 18 heures, heure française.

A quelle heure sera donné le départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite dimanche ?

Dimanche place à la course de ce GP d'Arabie Saoudite. L'extinction des feux pour le départ est prévu à 18h30 heure française ce dimanche 5 décembre. 50 tours du circuit de 6,174 km seront à boucler pour voir le drapeau à damier.

Sur quelle chaîne suivre le Grand Prix d'Arabie Saoudite ? Le programme TV

Comme d'habitude, c'est vers Canal ++ qu'il convient de se tourner pour suivre ce 1er Grand Prix d'Arabie Saoudite de l'histoire. La chaîne diffuse l'intégralité du championnat du monde de F1. Pas de diffusion en clair sur C8 cette fois, la chaîne de la TNT diffuse quelques Grands Prix mais avait fait l'impasse sur ce rendez-vous saoudien.

Essais libres 1 vendredi 3 décembre à partir de 14h sur Canal + Décalé

Essais libres 2 vendredi 3 décembre à partir de 17h40 sur Canal + Décalé

Essais libres 3 samedi 4 décembre à partir de 14h40 sur Canal + Décalé

Qualifications samedi 4 décembre à partir de 17h40 sur Canal + Décalé

La course du GP d'Arabie Saoudite le dimanche 5 décembre à 18h30 sur Canal +

Vous êtes privé de TV, ne pouvez pas suivre la course sur votre grand écran ou préférez tout simplement la regarder sur votre smartphone, tablette ou ordinateur ? Le Grand Prix d'Arabie Saoudite pourra être suivi en streaming via l'appli MyCanal.fr. L'accès est toutefois réservé aux abonnés Canal +.

Outre ce service, les fans de F1 peuvent aussi directement s'abonner au service de streaming du site de la F1. Il s'agit du service F1 TV Direct. Il permet de suivre en direct les essais libres, les qualifications, les courses, live timing... et de consulter des statistiques ou de pousser l'immersion jusqu'à suivre les pilotes en caméra embarquée. Cet abonnement à F1 TV direct est facturé 189 euros à l'année. Un abonnement mensuel existe également. Voici la liste des contenus auxquels le service permet d'accéder :