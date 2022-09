Total complètement débordé, plusieurs stations en panne d'essence

La razzia constatée après la mise en place de la nouvelle ristourne carburant a conduit à des bouchons mais aussi à des problèmes d'approvisionnement.

Des files d'attente toujours constatées près d'une semaine après le début des promos, un rationnement avec une quantité maximale autorisée... Se dirige-t-on vers une rupture de stock d'essence chez Total ? Le groupe pétrolier fait face à un afflux important d'automobilistes depuis le début du mois de septembre. La raison ? La ristourne mise en place par Total, en plus des 30 centimes de remise carburant annoncée par le gouvernement au 1er septembre. Aux 30 centimes, Total ajoute 20 centimes de réduction, de quoi permettre une baisse de la facture pouvant atteindre 25 euros sur un plein de 50 litres de carburant.

Pas de pénurie selon Total

En quelques jours, le prix du litre de sans-plomb est ainsi passé sous la barre des 1,50 euro le litre de carburant dans de nombreuses stations Total. Inespéré pour de nombreux automobilistes après plusieurs mois de hausse et même un pic au-dessus des 2 euros le litre. Résultat, plusieurs stations-service ont été littéralement prises d'assaut et les stocks se sont vidés depuis le début de la semaine. Ce mercredi, des ruptures persistent, notamment dans l'Ouest à Angers, Nantes, Le Mans où les automobilistes constatent et signalent des pompes à sec, sur le sans-plomb comme le diesel. Total rappelle cette semaine que la promotion sera en vigueur pour une durée de deux mois et alerte sur cet afflux susceptible de créer une pénurie. Mardi, le groupe pétrolier rassurait d'ailleurs, tout en confirmant que 2% de ses stations essence étaient en situation de pénurie. Le groupe promettait des ravitaillements rapides de ces stations.