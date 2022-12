N118 fermée ce mercredi, quel trafic en Ile de France avec la neige ? Les infos en direct

TRAFIC EN ILE DE FRANCE. Une alerte neige et verglas de niveau 3 a été déclenchée en Ile de France pour la journée de mercredi 14 décembre et jeudi 15 décembre. La Nationale N118 a été fermée à la circulation pour 24 heures. Quel est l'état du trafic en Ile de France ce mercredi ? On fait le point.

Ca se passe plutôt bien sur les routes d'Ile de France ce mercredi matin. Si à 08h30, Sytadin, le site de relevé du trafic routier en Ile de France, annonçait 134 kilomètres de bouchons cumulés, ce chiffre est bien en deça des données habituelles à cette heure de pointe. A 9 heures, il était même descendu sous la barre des 100 kilomètres. Est-ce le signe que le message de prudence appelant les Franciliens à limiter leurs déplacements et favoriser le télétravail a été entendu ? Le trafic est en tout cas plus fluide que d'habitude et l'action des saleuses sur des axes comme l'autoroute A1 au nord de Paris a été signalée.

Pour rappel, les départements d'Ile de France font partie des 33 départements placés en vigilance neige et verglas pour la journée du mercredi 14 décembre 2022 et les autorités ont pris les devants, annonçant mardi la fermeture à la circulation dès 22 heures mardi soir et pour une durée d'au moins 24 heures de la Nationale N118, un axe majeur au sud de Paris mais dont la topographie vallonée peut causer de nombreux déboires aux automobilistes en cas de chutes de neige. En janvier 2018, 2000 automobilistes avaient ainsi été pris au piège et contraints de passer la nuit dans leur véhicule face à un trafic totalement paralysé en raison de la neige et du verglas. A noter que les les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sont également interdits de circulation toute la journée en Ile de France sur le périmètre à l'intérieur de l'A86, une restriction qui concerne aussi les véhicules de transport de matières dangereuses.

Jusqu'à quelle heure la N118 sera-t-elle fermée ? Quel itinéraire bis ?

La Nationale N118 a été coupée à la circulation pour au moins 24 heures, à compter de 22 heures mardi 13 décembre. Plusieurs itinéraires de substitution sont possibles dans ce secteur.