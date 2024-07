Les ventes de voitures électriques s'effondrent en Europe, voici ce qui les remplace

Les ventes de voitures électriques sont en chute libre dans plusieurs pays européens.

La France serait-elle l'arbre qui cache la forêt du marché automobile de la voiture électrique ? Les modèles électriques se sont bien vendus depuis le début de l'année, pour représenter 17,6% des ventes de voitures neuves en France sur la période de janvier à mai 2024, soit 2% de plus qu'en 2023.

Parmi les modèles électriques les plus vendus, on trouve la Peugeot e-208, la Tesla Model Y ou les petites citadines Fiat 500 et Renault Twingo. L'électrique reste toutefois loin du thermique avec 32,6% des ventes pour des modèles essence (et 7% pour un diesel qui poursuit sa chute).

Mais cette bonne santé du marché français cache une toute autre réalité en Europe. Selon les chiffres de l'ACEA (European Automobile Manufacturers' Association), les ventes de voitures électriques ont chuté de 12% sur le continent, avec une part de marché tombée à 12,5% en mai.

C'est surtout en Allemagne, le plus grand marché automobile européen, que le manque d'appétit des automobilistes pour les nouveaux véhicules électriques tire les chiffres vers le bas. Après que le gouvernement du pays a brusquement retiré les subventions aux voitures électriques en décembre 2023 pour combler un trou dans les caisses de l'État, la tendance n'a fait qu'empirer pour les véhicules électriques.

En mai, les ventes de voitures électriques ont encore chuté de 30,6% en Allemagne. Les voitures à essence et diesel en ont profité pour progresser. Première conséquence de la disparition de l'appétit des consommateurs en même temps que les aides de l'État, le géant Volkswagen a transféré de nombreux investissements prévus pour le développement des voitures électriques vers les hybrides.

Car les hybrides, avec ou sans prise, sont les grands gagnants du moment. Certains comme Toyota, pionnier de l'hybride en profitent alors que Tesla, marque 100% électrique, constate un fléchissement de ses ventes, notamment dans le nord de l'Europe.

La bonne santé de l'hybride se ressent d'ailleurs également en France où les hybrides (toutes technologies confondues) font encore mieux. Ce sont les voitures les plus vendues avec 37,9% des ventes de voiture neuve en 2024, avec une hausse de 6 points par rapport à 2023. Si l'électrique continue donc de progresser doucement en France grâce au maintien de certaines aides, c'est loin d'être le cas dans le reste de l'Europe. La fin des subventions, notamment en Allemagne, a stoppé net l'élan des voitures zéro émission. Les hybrides en profitent pour prendre le relais et dominer le marché, une tendance qui devrait se confirmer dans les prochains mois alors que les constructeurs adaptent aussi leur stratégie à cette tendance.