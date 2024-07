Les automobilistes laissent souvent cet objet dans leur voiture, c'est pourtant très dangereux l'été

Il faut toujours faire attention à ce que l'on laisse dans sa voiture pendant les périodes des fortes chaleurs.

Une fuite de carburant, un court-circuit dans la batterie, des fils électriques endommagés, de l'huile qui suinte sur le moteur...il existe de multiples facteurs qui peuvent expliquer qu'un véhicule prenne feu. Malheureusement, quand il se déclare, l'incendie a très vite fait de réduire une voiture en cendres. Et là mieux vaut avoir une bonne assurance pour ne pas pleurer toutes les larmes de son corps ! Il est souvent difficile d'anticiper un tel scénario catastrophe, même si l'entretien régulier de son véhicule diminue le risque de le voir partir en fumée. Toutefois, d'autres causes peuvent provoquer un départ de feu, certaines étant beaucoup plus inattendues que d'autres.

Il faut ainsi toujours se méfier de ce qu'on laisse dans sa voiture quand on la laisse plusieurs heures au soleil. Certains objets peuvent devenir très dangereux s'ils sont exposés trop longtemps à une forte température. Or il peut facilement faire 50 degrés dans l'habitacle d'une voiture stationnée en plein soleil lors d'une belle journée d'été. Dans ce contexte, tous les objets en plastique deviennent potentiellement dangereux, y compris ceux qui contiennent de...l'eau ! C'est pourquoi il faut éviter autant que possible de laisser une bouteille dans son véhicule quand on s'absente plusieurs heures.

© stock.adobe.com

Le contenant en plastique peut agir comme une loupe en concentrant les rayons du soleil sur un point particulier. Si la bouteille se situe à proximité de matériaux inflammables, comme le tissu d'un siège ou les plastiques de la planche bord, le risque qu'un incendie se propage à l'intérieur de la voiture existe. C'est heureusement assez rare mais il y a déjà eu des cas, comme cet Américain qui en a fait la triste expérience l'année dernière en récupérant son van carbonisé !

En plus du risque d'incendie que cela peut engendrer, laisser une bouteille trop longtemps exposée à une forte chaleur peut aussi provoquer des maladies gastro-intestinales. S'il est recommandé de s'hydrater régulièrement quand il fait chaud, les fortes températures peuvent favoriser la croissance de bactéries à l'intérieur de la bouteille sans compter que le plastique peut libérer des substances chimiques qui se mélangent au liquide. Pour éviter tous ces problèmes, il est plus judicieux d'utiliser des bouteilles isotherme en inox ou des thermos en verre quand vous voyagez en voiture.