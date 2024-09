Son prix est imbattable, cette voiture électrique débarque en France avec des équipements de luxe

Cette voiture électrique très bien équipée devrait prochainement se vendre à moins de 15 000 euros en France.

Une voiture électrique à moins de 15 000 euros ? Voilà qui pourrait bien convaincre de nombreux automobilistes de passer à l'énergie verte. Aujourd'hui, le prix élevé des voitures électriques – en moyenne 25 à 30% plus chères à l'achat que leurs homologues thermiques (essence, diesel…) -, reste un frein pour de nombreux clients potentiels. Face à cet implacable constat, les constructeurs, contraints par les hautes instances de produire plus d'autos électriques, devront tôt ou tard rogner sur leurs tarifs. Surtout pour les marques européennes soumises à la rude concurrence venue d'Asie, tout particulièrement de Chine.

C'est justement le modèle d'une marque chinoise qui pourrait faire beaucoup parler d'elle dans les prochains mois. Le constructeur Leapmotor, encore assez peu connu sur le vieux continent mais très populaire en Chine, vient de commercialiser en France la TO3, une petite citadine électrique à la silhouette arrondie, au prix mini de 19 500 euros. Avec son offre de lancement, elle bénéficie même d'un rabais de 600 euros pour s'afficher à 18 900 euros. Le même tarif, au centime près, que la toute nouvelle Dacia Spring, produite en...Chine. Sauf que contrairement à la Spring, la T03 pourrait bien bénéficier très bientôt d'une belle ristourne de 4 000 euros.

© stock.adobe.com

Ce tour de passe-passe sera possible grâce à la nouvelle collaboration entre Leapmotor et Stellantis, le groupe franco-italo-américain qui possède notamment Peugeot, Citroën, Fiat, Opel et Alfa Romeo. Cette alliance va déjà permettre à la marque d'être distribuée par le réseau Stellantis et d'échapper aux super taxes imposées par l'Union européenne sur les véhicules importés de Chine (jusqu'à 37 % en droits de douanes !). Ensuite, grâce à l'assemblage de ses composants dans une usine polonaise, la petite citadine a toutes les chances de devenir éligible au bonus écologique. Leapmotor en a déjà fait la demande et la réponse doit tomber dans les prochains jours. Son prix tomberait alors à 14 900 euros, faisant de la T03 la voiture électrique la moins chère de France, et de loin !

Pour ce prix, à quoi faut-il s'attendre ? Évidemment pas à la voiture de l'année. Cependant, ce modèle de la marque de Hangzhou, ville de l'est de la Chine, tient parfaitement la route. Sa batterie de 37.3 kWh lui confère une autonomie de 265 kilomètres en cycle WLPT quand son moteur de 95 chevaux offre une puissance suffisante pour conduire en milieu urbain.

Niveau équipements, la T03 rivalise avec des autos vendues deux fois plus cher : combiné d'instrument numérique, écran d'info-divertissement tactile de 10.1 pouces, navigation, climatisation, caméra de recul, commandes vocales et même un toit panoramique ! Un fort pouvoir de séduction à un prix mini. Et si c'était elle qui démocratisait la voiture électrique en France ?