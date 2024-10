Le prix de l'assurance auto connaît une forte augmentation, encore plus dans cette région et ce n'est pas l'Île-de-France

Les primes d'assurance ont encore augmenté en 2024 mais c'est particulièrement vrai dans cette région de France.

Chaque fin d'année c'est la même chose : les factures augmentent. L'eau, le gaz, l'électricité, l'assurance habitation, l'assurance auto...il n'y a pas un poste de dépenses à la baisse. Chacun y va de sa justification et à la fin c'est toujours le consommateur qui paie plus. 2024 n'échappe pas à ce constat, notamment pour les automobilistes. Une étude de plus de 240 000 tarifs depuis le début de l'année restituée sur le site Assurland.com fait état d'une augmentation moyenne de 3,8% des assurances auto à l'échelle nationale. Le montant annuel moyen est passé de 651 euros fin 2023 à 676 euros actuellement, soit une dépense supplémentaire de 25 euros.

Il existe toutefois toujours de grandes disparités selon les régions de France. Entre la Bretagne et la Corse, à savoir les régions au sein desquelles l'assurance auto est la moins chère et la plus chère, la différence de la prime moyenne annuelle dépasse les 300 euros. Un Breton paie en moyenne 530 euros par an pour assurer son véhicule quand un Corse doit débourser 842 euros, la faute notamment à la dangerosité des routes et la faible concurrence des assureurs sur l'île de beauté. Ce n'est pourtant pas du côté de Bastia, Calvi ou Ajaccio que les automobilistes ont le plus tiré la langue cette année en découvrant le nouveau montant de leur prime d'assurance.

© Sipa

C'est au plus près de la Corse sur le continent que la douloureuse a eu le plus de mal à passer. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a connu la plus forte augmentation du prix de l'assurance auto cette année. En moyenne, les primes ont bondi de 6.3% pour grimper à 779 euros, soit une hausse par assuré de 46 euros ! Pour deux petits euros, la région PACA a dépassé l'Île-de-France (777 euros) pour se hisser à la deuxième place des tarifs d'assurance les plus chers derrière la Corse. Le record du nombre de voitures volées dans le département des Bouches-du-Rhône explique en grande partie la plus forte augmentation des primes pour assurer son véhicule.

Pour rappel, la loi impose en France de posséder a minima une assurance responsabilité civile, aussi appelée "assurance au tiers", pour pouvoir conduire un véhicule motorisé. Cette couverture permet notamment de garantir les dommages que vous pourriez causer à autrui (personnes, véhicules, biens...) en cas d'accident, même si vous êtes responsable. Par ailleurs, il faut bien avoir en tête que conduire sans assurance est illégal et peut entraîner des sanctions très lourdes, comme une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 euros, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, la confiscation du véhicule ou encore l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière.