Grand Prix des Etats-Unis : à quelle heure suivre le duel Verstappen-Norris ?

La dix-neuvième manche du championnat du monde de Formule 1 se dispute ce week-end aux États-Unis.

Le championnat du monde de Formule 1 a repris ses droits après quatre semaines de coupure. Et c'est aux États-Unis, du côté d'Austin, que le sprint final de la saison 2024 a été lancé. Il reste six courses avant que le verdict de la saison ne tombe et il y a du suspense à tous les étages. Pour le titre de champion du monde des pilotes, avec un bras de fer entre Max Verstappen et Lando Norris jusque-là à l'avantage du Néerlandais, triple tenant du titre.

Mais aussi chez les constructeurs avec McLaren qui s'est emparé pour la première fois des commandes au mois de septembre, aux dépens de Red Bull qui marque le pas depuis plusieurs Grands Prix. Ferrari, sur la troisième marche du podium, n'est pas définitivement décroché.

Alors qu'il n'y aura plus de courses en Europe cette année, les quatre prochaines, celle de ce week-end comprise, se dérouleront sur le continent américain. Cela signifie des horaires plus tardifs le dimanche pour les téléspectateurs français. Le départ du Grand Prix des États-Unis, ce 20 octobre, sera donné à 21 heures, heure de Paris. L'occasion de regarder de la F1 en prime-time, sur Canal+ le diffuseur exclusif en France ou en streaming via l'application F1 TV.