Ces quatre voitures arrivent en même temps dans une intersection, dans quel ordre doivent-elles passer ?

Cette situation courante dans une intersection sans signalisation pose problème à de nombreux automobilistes. Que dit le Code de la route ?

N'en déplaise à Louis Sarkozy, la signalisation routière a du bon ! Il n'y a qu'à voir le chaos que peut provoquer une intersection sans feux de circulation ni marquage au sol pour constater que le projet de supprimer les feux rouges et les panneaux de signalisation porté par celui qui se verrait bien maire de la ville de Menton ne tient pas la route. Les intersections dénuées de toute signalisation peuvent se transformer en véritable casse-tête pour les automobilistes. Surtout aux heures de pointes lorsque celles-ci sont prises d'assaut !

Un cas de figure pose particulièrement problème aux conducteurs. Imaginez, comme sur le schéma ci-dessous, le scenario dans lequel quatre voitures arrivent simultanément dans un carrefour sans signalisation ni feux de circulation. Pour éviter une collision, chacun doit savoir l'ordre dans lequel les véhicules doivent passer. En regardant bien l'intention de chaque conducteur, symbolisée par une flèche, seriez-vous capable de donner l'ordre de passages des véhicules A, B, C et D ?

© IA

Avant toute chose, il faut bien avoir en tête que dans un carrefour sans signalisation c'est la règle de la priorité à droite qui prévaut dans le Code de la route français. C'est donc elle qui s'impose en premier dans le cas de figure étudié. Mais comme tous les conducteurs ont une voiture qui arrivent sur leur droite, cela ne fait gère avancer le problème.

C'est alors sur la direction que va prendre chaque automobiliste qu'il va falloir s'attarder. Dans pareil cas, le ou les véhicules prioritaires sont ceux qui vont tourner directement à droite. Si vous regardez bien le dessin, une seule voiture désire le faire, il s'agit de la B. C'est donc à elle de s'engager la première dans le carrefour !

Le départ de la voiture B va simplifier la suite. Avec plus que trois véhicules impliqués, la règle de la priorité à droite va de nouveau primer sur tout le reste. Ainsi, le conducteur de l'auto C n'aura plus personne sur sa droite et pourra reprendre sa route pour aller en face. Les voitures A et D sont les dernières à rester à l'arrêt. Là encore la priorité à droite doit prévaloir et le véhicule A va donc devoir encore patienter un petit peu puisqu'il doit céder le passage au D.

La solution à cette situation complexe est donc B, C, D, A. Si vous l'avez trouvée, la règle de la priorité à droite ne semble plus avoir de secrets pour vous. Dans le cas inverse, il n'est jamais trop tard pour se replonger dans le Code de la route.