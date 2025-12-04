Plus de 300 euros sont cachés chez vous, voilà ce que vous devez faire pour les récupérer

La majorité des Français passent à côté d'un beau gain accessible sans avoir à sortir de chez eux. En moyenne, cela représente 320 euros de butin.

Le pouvoir d'achat des Français est de plus en plus restreint. Ils cherchent donc autant que possible à trouver de nouvelles sources de revenus. Et si l'une d'entre elles se cachait dans leur domicile ? Il ne s'agit pas d'un trésor, mais de petites choses que chacun peut avoir chez soi. Selon un sondage OpinionWay pour leboncoin, auprès de 1054 personnes, les Français ont un "pouvoir d'achat caché" qu'ils n'exploitent pas suffisamment.

Ce dernier se trouve dans les objets inutilisés. Selon l'enquête, 86% des interrogés possèdent des objets qui ne leur servent plus et cela concerne toutes les tranches d'âge et catégories sociales. Dans les foyers les plus modestes également, 3 personnes sur 4 assurent stocker des biens inutilisés.

Parmi les sondés, une partie parvient à estimer le nombre de tels biens qu'ils ont chez eux. 35% de ces derniers estiment ainsi avoir entre 5 et 10 objets dont ils n'ont plus l'utilité, 21% montent entre 11 et 29 et 20% estiment dépasser la trentaine. La moyenne est ainsi évaluée à 19 objets. Ces derniers seraient majoritairement des vêtements et des livres. La décoration et les jouets y trouvent aussi une place relativement importante.

Ils n'intéressent pas grand monde, à commencer par leurs propriétaires. Pourtant, les vendre pourrait leur rapporter de l'argent. Selon les estimations, les sondés pourraient en moyenne empocher 320 euros, et pour 20% d'entre eux même plus de 500 euros. Mais attention, tout n'est pas si simple.

Plusieurs contraintes empêchent de vendre certains de ces objets pour se faire de l'argent : en premier lieu le manque de temps ou la crainte que le montant de la vente soit trop bas. Le premier problème est davantage évoqué par les personnes de moins de 50 ans et souvent actives, alors que les seniors reculent davantage devant la complexité des démarches pour vendre en ligne. L'aspect sentimental et l'attache à certains objets entrent aussi en jeu.

Ainsi, seuls 17% des sondés ont affirmé avoir le réflexe de la mise en vente. Les sites de revente de seconde main sont pourtant en pleine expansion en France. Ils proposent de plus en plus de services afin d'accompagner les vendeurs. Il existe notamment une aide à la fixation des prix sur leboncoin. Utile quand on sait que 16% des répondants craignent de fixer le mauvais tarif.

Si vous voulez vous y mettre à l'approche des fêtes, certaines catégories font partie des tops des ventes à cette période : il faut opter pour les jeux et jouets, les livres ou encore les articles de bricolage, selon le communiqué de leboncoin. "C'est le moment idéal pour mettre en vente ce dont on on n'a plus besoin : plus de chances de vendre vite, de faire de la place… et de donner un coup de pouce bienvenu au budget de fin d'année", avance Alexandre Lemetais, directeur marketing et communication de la palteforme. Il faut juste se lancer dans un bon tri et dans la préparation des annonces !