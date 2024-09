Cette étude est formelle : les meilleurs candidats au permis de conduire sont nés cette année-là

Les candidats qui sont nés cette année-là obtiennent les meilleurs résultats à l'examen du permis de conduire.

Selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen établie en France en 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Il est toutefois probable qu'ils ne naissent pas tous égaux face à l'examen du permis de conduire. En effet, une récente étude menée par l'auto-école En Voiture Simone a donné des résultats sans équivoques : en fonction de l'année de naissance des candidats, les résultats à l'examen du permis de conduire peuvent énormément varier. C'est le cas en 2024, année pour laquelle l'auto-école en ligne a disséqué les performances des élèves nés entre 2000 et 2006 avec pour chaque tranche d'âge un minimum de 300 candidats.

Résultat : sur les sept années de naissance prises en compte, quatre ont vu leurs candidats obtenir plus de 50 % de réussite, ce qui signifie que pour les trois autres plus d'un candidat sur deux ont échoué dans leur quête d'obtenir le permis de conduire. Il faut savoir que tous les ans plus d'un million de candidats uniques se présentent à l'examen pratique pour un taux de réussite à l'échelle nationale d'environ 55 % ces dernières années. Parmi les élèves nés en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 à avoir passer leur permis avec l'auto-école En Voiture Simone, seuls ceux nés en 2006 ont obtenu un taux de réussite supérieur.

Et pas qu'un peu. La génération 2006 a peut-être un petit quelque chose en plus quand il s'agit de prendre le volant d'une voiture. Selon les résultats reçus, 62.9 % des candidats qui ont eu 18 ans en 2024 ont été reçus favorablement à l'examen, soit pas loin de deux inscrits sur trois. Ceux nés en 2005 (51.96%), 2002 (51.53%) et 2001 (51.38 %) ont collectivement atteint la moyenne. Ce qui n'est pas le cas des 2000, 2003 et 2004.

Les mauvais élèves sont ceux venus en monde en 2003. Avec seulement 45.73% de candidats à avoir leur petite carte plastifiée symbole pour beaucoup de liberté, ils sont les cancres de la classe. Avec respectivement 46.53% et 47.80% de réussite, les 2000 et les 2004 n'ont pas non plus de quoi fanfaronner. Certains pourront toutefois se défende, tous les footballeurs nés en 1972 n'avaient pas le génie de Zinedine Zidane, pas plus que les tennismen de 1981 peuvent se vanter de posséder les coups de Roger Federer.