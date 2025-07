Xiaomi s'attaque à Tesla : son SUV promet 700 kilomètres d'autonomie pour un prix mini

La jeune marque chinoise a procédé au lancement du YU7, son premier SUV pouvant atteindre 690 chevaux et qui pourrait bousculer le marché de l'électrique.

200 000 précommandes en... trois minutes. Tous les constructeurs automobiles en rêvent, Xiaomi l'a fait. La marque chinoise, particulièrement connue dans le monde pour être le troisième plus gros vendeur de Smartphones derrière Apple et Samsung, est un nouveau venu dans le monde des voitures. Après le franc succès rencontré par la berline SU7, son premier modèle commercialisé en mars 2024, Xiaomi a procédé au lancement du YU7 la semaine dernière. Et force est de constater que l'enthousiasme pour le futur SUV est immense en Chine.

Dès son ouverture à la réservation le 26 juin, le véhicule 100% électrique a rencontré un engouement spectaculaire avec donc près de 200 000 commandes réalisées en seulement trois minutes – dont 120 000 avec un acompte d'environ 600 euros non remboursable -, et plus de 300 000 en moins de trois jours. Ce succès a été tel que les délais de livraison se sont rapidement envolés, atteignant jusqu'à 59 semaines pour certaines versions. Porté par cet accueil exceptionnel, Xiaomi aura au moins réussi à capter l'attention d'un large public en quête d'un SUV performant, moderne et abordable.

© Xiaomi

Proposé à partir de 253 500 yuans, soit environ 30 100 euros, le YU7 s'affiche à un prix inférieur à de nombreux SUV sur le marché chinois, dont celui du Tesla Model Y, tout en offrant des prestations assez comparables, voire supérieures. Après avoir été dans la tourmente en début d'année suite aux positions politiques de son patron et fondateur Elon Musk, la marque américaine a repris du poil de la bête ces derniers temps, essentiellement grâce aux ventes de son gros SUV fraîchement restylé. Le Tesla Model Y a d'ailleurs récupéré au mois de mai la première place du classement des voitures électriques vendues en Europe.

Xiaomi s'attaque donc à du très lourd mais son premier SUV a de sérieux atouts dans sa manche. Long de près de 5 mètres (4m99), le YU7 se décline en trois versions Standard, Pro et Max. Cette dernière peut délivrer jusqu'à 690 chevaux ! L'autonomie du futur Xiaomi est un autre point fort. Avec sa grosse batterie de 96.3 kWh, le SUV offre presque 700 kilomètres de roulage en une seule charge en cycle WLTP – 690 km selon le constructeur - avec la version Standard. La version supérieure, la Max, embarque pour sa part une batterie de 101.7 kWh avec une autonomie moindre (environ 620 km) mais des performances accrues, passant notamment de 0 à 100 km/h en seulement 3.2 secondes. Toutes les versions embarquent par ailleurs une architecture 800 volts, permettant de passer de 10 à 80 % en 12 minutes sur une borne rapide.

A l'intérieur, le modèle chinois n'a rien à envier à la concurrence. Xiaomi oblige, il bénéficie d'une certaine expertise électronique et se démarque de la concurrence avec ce long bandeau numérique qui court sur toute la longueur de la planche de bord au niveau du pare-brise. L'écran tactile est immense (16.1 pouces) et est complété par un combiné numérique de 7.1 pouces devant le conducteur. De quoi donner des sueurs froides à Tesla que la marque chinoise semble vouloir concurrencer sur tous les fronts.

Ce nouveau modèle sera commercialisé en Europe à partir de l'année prochaine, à un tarif sensiblement plus élevé que l'on découvrira plus tard . En attendant, l'usine de Xiaomi située dans la banlieue sud de Pékin tourne à plein régime pour produire le nouveau YU7 à grande échelle et contenter au plus vite ses (déjà) très nombreux acheteurs.