Une nouvelle canicule déjà prévue en juillet, les dates se précisent et elle n'est pas loin !

Alors que la France a déjà connu une canicule précoce, de fortes chaleurs pourraient rapidement revenir sur le territoire. Le répit sera de courte durée.

Le mois de juin a été le deuxième plus chaud en France depuis 1900 avec une température moyenne de 22,2°C, soit un excédent de 3,3°C. Le 1er juillet a aussi été remarquable suite à de très fortes chaleurs, qui ont pu atteindre les 40°C. Une accalmie se dessine enfin en cette fin de semaine. Les premiers départs en vacances se feront donc sous des températures plus modérées. Dimanche, le temps change radicalement avec l'arrivée d'une perturbation océanique accompagnée d'une chute plus importante des températures. Lundi, des averses sont également prévues sur une majeure partie du pays.

Jusqu'en milieu de semaine prochaine, les températures seront donc plutôt en baisse et pourront très légèrement repasser en-dessous des normales de saison, mais pas pour longtemps. A partir du jeudi 10 juillet, les températures pourraient rejoindre la barre des 30°C sur une bonne partie du pays. Un renforcement progressif de l'anticyclone des Açores pourrait se dessiner, bloquant les perturbations atlantiques et favorisant la remontée d'air chaud.

Le vendredi suivant, le 11 juillet, quelques degrés pourraient encore être gagnés. Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) illustre cette séquence avec cette carte, des prévisions pour samedi 12 juillet.

Dans le week-end des 12 et 13 juillet, les 35°C pourraient ainsi être atteints dans de nombreuses localisations, notamment sur la région parisienne, le nord-ouest et le centre. Il s'agira, en plus, d'un week-end prolongé avec le 14 juillet et qui sera ponctué de nombreux départs en vacances. La Chaine météo parle d'une "nouvelle période de vague de chaleur, voire de canicule". L'indicateur thermique national serait au plus haut le lundi 14 juillet avec 26,3°C.

Au vu du délai, des incertitudes demeurent sur la durée et l'intensité. Selon les premières prévisions, il ne s'agirait toutefois pas d'une vague aussi forte que celle de fin juin/début juillet. Il faudra donc bien suivre les prochaines bulletins pour en savoir plus. La Chaine Météo a annoncé un mois de juillet globalement chaud, avec un excédent de +2 à +2,5 degrés par rapport aux moyennes de saison.